Berge kan ta med bare to kantspillere til OL: – Det er mulig

Med bare 14 spillere i OL-troppen kan Christian Berge komme til å ta ut bare to kantspillere. Søndag starter veteranene Magnus Jøndal (33) og Kristian Bjørnsen (32) for Norge mot Italia.

VETERAN-PAR: Magnus Jøndal (t.v.) og Kristian Bjørnsen har vært landslagets klart mest benyttede kantspillere i syv år. Foto: Lise Åserud/NTB

For tre år siden var venstrekant Jøndal og høyrekant Bjørnsen de eneste kantspillerne i EM-sluttspillet. Landslagssjefen bekrefter at det ikke er umulig med en lignende løsning i Tokyo-OL.

– Det er mulig. Kantspillerne våre er godt trent og det kan fint la seg gjøre, svarer Berge på VGs spørsmål. Han opplyser at han sammen med trenerteamet vurderer grepet, men at ingen ting er konkludert. Kampene kommer bare annen hver dag i OL.

Berge bekrefter at de to veteranene er på banen fra start når håndballgutta søndag kveld avslutter EM-kvaliken mot svake Italia i Latvia.

Jøndal og Bjørnsen har alltid vært hans førstevalg, men på høyrekanten utfordres visekaptein Bjørnsen nå av Kevin Gulliksen med 24 mål for Norge etter VM. Alexander Blonz og Sebastian Barthold er aktuelle om Jøndal skal ha selskap på venstrekanten i avslutningen av sin karriere.

Håndballsjefen går mot et tøft uttak om to måneder. 5. juli må Norge melde inn de 14 spillerne pluss en reserve. I tillegg skal Berge ha med seg tre reserver som bor utenfor OL-leiren i Tokyo, men som kan byttes inn i løpet av turneringen.

– Det er uten tvil krevende. Mange er kvalifisert og det er mye å tenke på: Roller, det sportslige og forventningsavklaringer. Dette er langt fra enkelt, beskriver Berge.

Han bekrefter at Norge blant de 14 vil ha to målvakter. Den tredje blir reserve utenfor OL-leiren. Med bare to kantspillere kan han få plass til tre strekspillere og syv bakspillere i troppen.

Fakta Norges OL-forberedelser 25. juni: Tar ut en bruttotropp på 28 spillere. 5. juli: Siste frist for å melde inn 14 spillere + 1 reserve til OL. Ytterligere tre reserver blir tatt ut. 12. juli: Norge reiser til akklimatisering i Fukuoka. To treningskamper - antagelig mot Sverige og Bahrain i Japan. 21. juli: Troppen drar videre til Tokyo. 24. juli: Åpningskamp Norge-Brasil. Les mer

På keeperplass ligger Torbjørn Bergerud og Kristian Sæverås an til å kapre en OL-billett. Espen Christensen har de siste sesongene vært den tredje målvakten.

Magnus Gullerud, Petter Øverby og Bjarte Myrhol kan fort bli OL-trioen på strek. Alternativene heter Thomas Solstad og Tom Kåre Nikolaisen.

– Det er vanskelig å slippe unna tre i strekposisjon og det er vanskelig å slippe unna tre spillere på høyreback . Vi har en utfordring og må tenke oss godt om, sier Berge.

TRE STREKSPILLERE: Christian Berge bekrefter at det kan bli tre strekspillere i den trange OL-troppen. Petter Øverby (til venstre), Magnus Gullerud og Bjarte Myrhol ligger godt an til OL-plass. Foto: Vidar Ruud / NTB

Han har etter den litt skuffende 6. plassen i VM bestemt at også Norge skal satse på spill med syv mot seks i angrep. Det betyr økt bruk av strekspillere. Dessuten er Berge klar på at Gullerud og Øverby akkurat nå utgjør Norges beste midtforsvar. Landslagssjefen legger heller ikke skjul på at kaptein Bjarte Myrhols rolle er viktig i laget.

Magnus Gullerud var savnet i VM og forsvarsspillet må opp et par hakk for OL-suksess. Også Magnus Abelvik Rød kommer inn etter å ha stått over Egypt-mesterskapet i januar.

– Det er veldig bra at Rød har stått mye treer (midtforsvaret) i Flensburg. Det hjelper betraktelig på, mener Berge.

Selv i en trang OL-tropp ønsker Christian Berge å ha med seg tre venstrehendte bakspillere.

– Jeg tror vi blir nødt til det, for å være ærlig. Hvis vi ser på skadehistorikk så er det en utfordring. Det kan være aktuelt å spille med en venstrehendt i midten, sier Christian Berge.

Her er Magnus Abelvik Rød og Harald Reinkind soleklare kandidater, men også Kent Robin Tønnesen kan ligge godt an. Eivind Tangen har vært på banen i fire mesterskap på rad for Norge, men er ikke tatt ut til EM-kvalifiseringskampene denne uken.

Sander Sagosen, Christian O’Sullivan og Gøran Johannessen er høyrehendte bakspillere som helt sikkert blir tatt ut om skader ikke stopper dem. Med to kantspillere kan det bli plass til ytterligere en bakspiller.

Sander Øverjordet fikk spilletid i VM. William Aar og Simen Holand Pettersen var i troppen. Magnus Fredriksen og Erik Toft er også med i diskusjonen. Blant disse spillerne finner Berge ganske sikkert også sin «førstereserve» i OL.

Norge-Italia, søndag kl. 18.00, TV 2.