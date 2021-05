Drømmescoring av Cavani – så rotet Manchester United vekk seieren

(Manchester United - Fulham 1–1) Edinson Cavani (34) viste seg frem for Old Trafford-publikummet for aller første gang, mens Ole Gunnar Solskjær (48) talte til fansen etter at seieren glapp.

Bobby Decordova-Reid ble spilt fri og serverte et flott innlegg til Joe Bryan, som sørget for at Fulham stjal med seg ett poeng foran 10 000 tilskuere på Old Trafford.

– Det er fantastisk å ha dere tilbake. Vi vet at det har vært et langt, langt år for dere alle, sa Solskjær i mikrofonen etter kampslutt.

Edinson Cavani brukte kun et kvarter på å presentere seg for fansen. Det gjorde han med å lobbe ballen i mål fra rundt 40 meter.

David de Gea spilte ut ballen og Bruno Fernandes så ut til å flikke den videre. Cavani registrerte at Alphonse Areola sto langt ute og med et følsomt touch sendte han ballen i en bue over målvakten.

Reprisen viste imidlertid at Bruno Fernandes trolig ikke var borti ballen, og målet burde i så fall ha vært annullert for offside.

VAR mente at det ikke fantes bevis for at Fernandes ikke var borti ballen, og scoringen ble dermed stående.

TALE: Ole Gunnar Solskjær grep mikrofonen og snakket med fansen. Foto: PAUL ELLIS / X01348

Manchester United hadde flere store sjanser til å punktere kampen, men fikk ikke ballen i mål. Isteden utlignet altså Fulham ved Joe Bryan.

Rødtrøyene har dermed kun ni seirer hjemme i ligaen denne sesongen. Fire kamper har endt uavgjort og seks har endt med tap.

Med seier ville andreplassen i ligaen ha vært sikret for Manchester United – og Ole Gunnar Solskjær ville dermed tangert klubbens beste plassering siden Sir Alex Ferguson avsluttet managerkarrieren med seriegull i 2013.

Siden er José Mourinhos andreplass i 2017/18-sesongen det beste Manchester United har klart i ligaen. Portugiseren har uttalt at det er en av hans beste prestasjoner som manager.

Leicester er det eneste laget som kan ta igjen United. De må vinne sine to gjenstående kamper mot Chelsea (borte) og Tottenham (hjemme) samtidig som Manchester United ikke slår Wolves borte i siste runde.

Siste serierunde spilles kun tre dager før Manchester United spiller Europa League-finale mot Villarreal.

– Jeg vet vi ikke er der vi vil i ligaen, men forhåpentligvis kan vi ta med oss et trofé tilbake igjen hit om rundt ti dager, sa Solskjær.

Det var ikke bare Manchester United som var i aksjon med kampstart klokken 19.00. Leeds United fortsetter å imponere og vant 2–0 borte mot Southampton etter scoringer av Patrick Bamford og Tyler Roberts. Dermed er de sikret en plass på øvre halvdel.