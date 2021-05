Det tok 55 forsøk - Her jubler Ceïde etter sitt første RBK-mål

To vidt forskjellige omganger for Rosenborg. Men den siste ble avgjørende da de knuste bæringene.

Emil Konradsen Ceïde fikk endelig sin første nettkjenning for Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg – Stabæk 4 – 2 (0 – 1): Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, heter det. Kanskje var det tilfellet for Emil Konradsen Ceïde. Før Stabæk-kampen søndag kveld hadde han spilt 54 kamper for Rosenborg - alle uten nettkjenning.

GLEDESSCENER: Her jubler Emil Konradsen Ceïde for sin 2–1 scoring. Foto: Terje_Svaan

Men søndag ble han matchvinner med en herlig scoring etter å ha startet på benken. Det etter en særdeles tam første omgang fra trønderne, men fire mål i andre sørget til slutt for en komfortabel seier.

Hansen-tabbe førte til Wangberg-mål

Det første kvarteret av matchen var det lite som skjedde, men Rosenborg hadde klart mest ball. Sett bort ifra et par nesten-muligheter var det lite å skrive hjem om.

Det var fram til Stabæk fikk et hjørnespark ute til venstre. Det første forsøket ble headet enkelt unna av RBK-forsvaret, men på innlegg nummer to skulle det bli verre.

Ballen ble lempet inn omtrent ved straffemerket, hvor tidligere Rosenborg-spiller Simen Wangberg ventet. André Hansen prøvde å bokse ballen unna, men kom inn for sent.

Dermed kunne Wangberg enkelt heade inn kampens første scoring i det tomme buret. En stor keepertabbe av RBKs normalt stødige sisteskanse.

TABBE: André Hansen bommet på ballen og Simen Wangberg headet inn ledelsen for bortelaget. Foto: Terje Svaan

Fantasiløst Rosenborg

Etter scoringen la Stabæk seg dypere og var helt åpenbart mest opptatt av å satse på kontringer. Vertene hadde mye ball, men klarte aldri å spille seg skikkelig gjennom en mur av blåkledde spillere.

Samtidig var kvaliteten på mye av det Rosenborg foretok seg av svært lav kvalitet. Balltempoet var lavt, bevegelsene få og presisjonen dårlig. Gjestene så ut til å ha svært god kontroll på oppgjøret når vi passerte halvtimen spilt.

Nærmest den eneste målsjansen å ta med seg for RBKs del kom etter 35 minutter. Et langt innkast fra Adam Andersson høyt på Stabæks banehalvdel ble headet tilbake til backen, som la inn hardt langs bakken.

Bærumslaget fikk til en dårlig klarering, og kula havnet hos en umarkert Besim Serbecic på 16 meteren. Men stopperen viste at langskudd ikke er hans farse, og forsøket skled av foten og gikk fire-fem meter utenfor.

Med det gikk lagene til garderobene på stillingen 0 – 1 til Stabæk. En særdeles svak omgang av trønderne.

Coaching i verdensklasse

Før de siste 45 satte i gang gjorde Åge Hareide to offensive bytter på laget; Edvard Tagseth og Dino Islamovic gikk ut, inn kom Emil Konradsen Ceïde og Rasmus Wiedesheim-Paul.

Og de 600 publikummerne på Lerkendal stadion hadde knapt rukket å sette seg før det skulle bli nettsus. Av det som omtrent må kalles for «coaching i verdensklasse».

Først danset Konradsen Ceide ute på høyrekanten før han la inn på første stolpe. Der fikk Wangberg akkurat beinet ballen unna, men ikke lenger enn til Per Ciljan Skjelbred inne i 16-meteren.

Kapteinen fyrte løs, og Stabæk-keeper Sandberg vartet opp med en god redning. Men returen havnet rett på pannebrasken til Wiedesheim-Paul, som fra kloss hold headet ballen i mål.

Da hadde svensken bare vært på banen i halvannet minutt.

RETUR: Rasmus Wiedesheim-Paul headet inn returen. Da hadde han ikke vært på banen i to minutter en gang. Foto: Terje_Svaan

Ceide med sin første

Det var et helt annet Rosenborg-lag vi fikk se etter pause. Mens hvittrøyene så død og begravet ut i 1. omgang, sprudlet de nå fremover og skapte målsjanse på målsjanse.

Men da kampuret passerte 61 minutter skulle innbytter nummer to bli minst ti kilo lettere.

Emil Konradsen Ceïde har spilt 46 kamper for Rosenborg i Eliteserien. 55 kamper i alle turneringer. Ikke én eneste gang har han fått nettkjenning. Før i kveld.

Det hele startet med at RBK spilte seg fram på høyresiden med Kristoffer Zachariassen og nevnte Ceide. De to spilte vegg seg imellom, før innbytteren bestemte seg for å dra av to Stabæk-spillere.

Så løftet han blikket og så at det var ledig i lengste hjørne. Med innsiden av foten curlet han ballen rolig i nettveggen, utakbart for keeper. En herlig scoring, og det var tydelig at dette betydde mye for unggutten.

Morsomt også for Åge Hareide, som fikk umiddelbart betalt av begge sine innbyttere.

CURL I MÅL: Emil Konradsen Ceïde fikk en herlig første scoring for Rosenborg Foto: Terje_Svaan

Ketsjupeffekten

Etter litt over 70 minutter spilt var Stabæk enormt nære på å utligne, etter nok en dårlig inngripen fra André Hansen. Keeperen skulle opp og plukke et hjørnespark, men klarte å glippe ballen rett ned i femmeteren.

Der sto Stabæks Sammy Skytte, som dundret til fra tre-fire meter. Men utrolig nok sendte han ballen langt opp på tribunen. Der var RBK heldige.

Isteden skulle vertene være dødelig effektive. Etter litt om og men inne i 16-meteren til Stabæk mottok Dino Islamovic ballen feilvendt. Han la igjen til årets toppscorer, Kristoffer Zachariassen, som skjøt til på direkten.

Kula gikk både via et Stabæk-bein og hansken til keeper Sandberg, men snek seg inn i mål. Det vart Zachariassens sjuende mål på like mange kamper.

Og nå kunne man begynne å snakke om den berømte ketsjupeffekten.

Bare et par minutter senere fikk RBK frispark fra rundt 25 meter. Innlegget ble løftet på Zachariassen, som prøvde å heade mot mål, men fikk til et dårlig treff.

Isteden gikk den bakover, mot Serbecic som sto helt umarkert. På bakerste stolpe kriget han ballen i mål til 4–1.

På overtid headet Stabæks Herolind Shala inn en redusering, uten at det var av betydning.

Dermed ble 4–2 sluttresultatet i kampen. Og når Bodø/Glimt tapte sin kamp mot Odd inntok Rosenborg tabelltoppen, riktignok med én kamp mer spilt.