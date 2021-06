Slik skal Vipers-suksessen fortsette: - Man må begynne litt på nytt igjen

Vipers ble historiske da de vant Champions League-finalen over Brest. Ekspertene tror trener Ole Gustav Gjekstad og god klubbøkonomi blir de viktigste faktorene for videre suksess.

Vipers-spillerne feirer gullet i Budapest. Foto: Tibor Illyes / MTI

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Nå får de et fundament økonomisk som gjør at de blir mer interessante for internasjonale sponsorer og profiler, så denne muligheten må de forvalte så godt de kan.

Det sier håndballekspert i TV2, Bent Svele til Fædrelandsvennen. Vipers hadde et opprinnelig mål om å vinne Champions League innen 2023, men klarte det to år før tiden da de gikk hele veien og vant overlegent over Brest i finalen søndag kveld.

– Jeg er mektig imponert. Det har vært få kamper i hjemlig serie, karantenetid på over to måneder til sammen og så leverer de så godt når det gjelder som mest. De har en bred og god stall, og det er tydelig at de har et ekstremt høyt nivå på treningene, sier Svele.

Les også Vipers tok historisk Champions League-gull etter finalebragd

Har hentet inn nye spillere

Det store spørsmålet nå er hvordan sørlendingene skal klare å bygge videre på suksessen de neste sesongene. Rosatrøyene mister blant andre Henny Reistad (Esbjerg), Emilie Hegh Arntzen (CSM Bucuresti), Malin Aune (CSM Bucuresti) og Linn Jørum Sulland (legger opp) fra og med neste sesong.

– Man må begynne litt på nytt igjen. Det er alltid vanskelig å gjenskape suksess, men de har sikret seg en god plattform til å klare det. Det er tett og tøft i toppen av damehåndball, og det er mange lag som har gode spillere, så det blir ikke enkelt, mener eksperten.

Vipers har uansett forberedt seg godt på en tid uten flere av de sentrale spillerne fra årets sesong. Sørlendingene har nemlig hentet inn fem nye spillere i form av Isabelle Gulldén, Nerea Pena, Ana Debelic, Markéta Jeřábková og det norske stortalentet Tuva Høve.

Det mener Svele er spennende signeringer.

– Det er fantastiske spillere, men de er annerledes enn de som forsvinner. De som kommer inn har vært på et høyt internasjonalt nivå over mange sesonger, men Vipers må trolig spille annerledes. De har ikke like mye tempo og fart, men er gode med ball, sier eksperten.

Les også Reistad hylles etter avskjedskampen: – Verdens desiderte beste håndballspiller

Fakta Dette er de fem nye spillerne til Vipers Isabelle Gulldén (31): Svensken har spilt 224 landskamper og vært med i 15 mesterskap. Hun regnes som en av Sveriges beste håndballspillere gjennom tidene, og har de siste sesongene spilt for franske Brest. Midtbacken har skrevet under på en toårsavtale. Nerea Pena (31): Kommer fra den danske klubben Esbjerg. 31-åringen har vært fast inventar på det spanske landslaget siden 2008. Det er en spiller Ole Gustav Gjekstad har hatt i kikkerten i mange år. Spanjolen har skrevet under på en toårsavtale. Ana Debelic (27): Kroaten ble kåret til EMs beste strekspiller i fjor. Debelic har den siste sesongen spilt for russiske HC Astrakhanotsjka. Strekspilleren har skrevet under på en treårsavtale. Markéta Jeřábková (25): Bakspilleren har spilt for Thüringer HC i Bundesligaen den siste sesongen. Har vært fast på det tsjekkiske landslaget i flere år. En god skytter som produserer mye mål. Hun har skrevet under på en toårsavtale. Tuva Høve (20): Regnes som et stort talent, og kommer fra Aker HK. Har alderbestemte landskamper. Kantspilleren har skrevet under på en treårsavtale. Les mer

Treneren blir viktig

Thorir Hergeirsson har vært hovedtrener for det norske kvinnelandslaget siden 2009. Han har vunnet OL, VM og EM som landslagssjef og etter at Vipers hadde vunnet finalen, var han med på Fædrelandsvennens direktesending. Han mener rosatrøyenes trener, Ole Gustav Gjekstad, blir viktig om kristiansanderne skal klare å gjenskape suksessen.

– Jeg kjenner Ole Gustav gjennom mange år som trener og kollega. Jeg vet at han ikke senker ambisjonene, og det er ingen som får lov til å ha noe mindre ambisjoner enn å kjempe om det gjeveste, sa islendingen, før han la til:

– I tillegg er Vipers en offensiv klubb. Det er folk som vil opp og fram, og de kommer til å stille et sterkt lag neste år også. Det blir et annerledes lag, men de kan være med å kjempe.

Gjekstad sa følgende til Fædrelandsvennen på pressekonferansen etter kampen.

– Det er alltid gøy å innfri mål. Vi har ikke vært favoritter til å vinne Champions League-gull denne sesongen, så da er det ekstra deilig å få det til. Vi har slitt hardt for dette og jobbet hardt over tid, så det er utrolig deilig å stå igjen med pokalen, sa treneren.

Les også Statsministeren hyller Vipers: – Strålende innsats

Attraktiv for nye spillere

Vipers er det andre norske laget gjennom tidene som vinner Champions League. Larvik har vunnet turneringen én gang - i 2011. Da var Karoline Dyhre Breivang en viktig brikke på laget, og hun gir Gjekstad mye av æren for at Vipers gikk hele veien i turneringen.

– Han er en trener som har vært med i gamet veldig lenge, både som spiller og trener. Han er veldig nøye og har et stort fokus på det som skjer på trening. I tillegg kan han mye fag, og det er åpenbart at han forbereder sine jenter godt, sier den tidligere landslagsspilleren.

– Hvordan skal de bygge videre på dette?

– Vipers er på god vei til å ha fasit. De tok bronse for to år siden og gull i år. Det viktigste er å ha de økonomiske rammene på plass. Da kan du ha kontinuitet og være attraktiv for nye spillere. Jeg er imponert over det de har klart, avslutter Dyhre Breivang.