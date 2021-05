Lokale fotballklubber vil trosse regjeringens anbefalinger: – Nok er nok

Naboklubbene Nordhordland BK og Radøy FK har fått nok av treningsnekten for seniorspillere. I juni møtes A-lagene til treningskamp, og klubbene oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Siden mars i fjor har ikke fotballspillere over 20 år trent normalt. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Nok er nok. Breddeklubbene har lidd lenge nok nå, sier styreleder Endre Valdersnes i Nordhordland BK.

Han har blitt enig med Radøy FK om at de skal spille treningskamp 21. juni klokken 19, og oppfordrer alle andre breddeklubber til også å ha treningskamper med naboklubbene sine da.

Han sier at spillerne og klubbledelsen sliter med å ha forståelse for regjeringens retningslinjer, og at det er vanskelig å forstå hvorfor de ikke åpner opp for kontakttrening for spillere over 20 år.

– Seniorspillerne våre kan ikke drive med idretten de liker best eller konkurrere, men de kan gå fra pub til pub i sentrum. Det sliter voldsomt på motivasjonen. Regjeringen er i ferd med å ta livet av en hel generasjon unge seniorspillere, sier Valdersnes.

Styreleder Endre Valdersnes i Nordhordland BK mener breddeidretten har lidd nok. I juni skal han arrangere treningskamp for seniorspillerne i klubben for første gang på over ett år. Foto: Privat

Fotballopprør

Flere klubber i hele landet velger nå å trosse regjeringens anbefalinger om å unngå kontakttrening for personer over 20 år.

Opprøret i lokalfotballen startet i Stavanger i forrige uke. Årsaken er at kontakttrening for voksne ligger inne som en del av trinn tre i regjeringens plan for gradvis gjenåpning. Til TV 2 sa derimot Bent Høie forrige fredag at åpning for kontakttrening for de over 20 år ikke vil skje før i trinn fire.

Det fikk flere breddeklubber til å reagere, og blant annet har 3.-divisjonsklubben Brodd i Stavanger varslet at de vil starte med normal trening fra 31. mai.

– Spillerne er sultefôret

Valdersnes forklarer at klubben har hatt ukentlige frafall de siste fire månedene. Nå ønsker klubben å gi spillerne noe å se frem til.

Han er forberedt på at folk kommer til å være kritiske til klubbens avgjørelse om at de muligens trosser regjeringens anbefalinger, men at dato og tidspunkt for treningskamper er valgt fordi det da er en teoretisk mulighet for at regjeringen kan åpne for kontakttrening for seniorspillere i trinn tre.

Styreleder Konrad Risnes i Radøy FK bekrefter at klubben har en avtale om å spille treningskamp mot Nordhordland neste måned.

– Vi kommer til å følge med fremover og se hva som skjer, men håper at det blir mulig å gjennomføre, sier han og fortsetter:

– De har sparket innsidepasninger til hverandre i 14 måneder. Vi merker at spillerne er frustrerte og sultefôret. De forstår ikke hvorfor de har lov til å sette seg rundt et bord innendørs og drikke øl, men ikke kan møtes utendørs for å spille fotball. Det henger ikke på greip, sier han.

– Hva tenker dere om at dere muligens trosser anbefalingene fra regjeringen?

– For å sitere Bent Høie da han fikk spørsmål om hvorfor han ikke ville ta vaksinen som politikerne ble anbefalt: Det er kun en anbefaling, og den valgte han ikke å følge. Dette er er også bare en anbefaling, sier han.

Venter at idrettsforbundet rydder opp

Kravet om én meters avstand som hindrer kontakttrening i breddeidretten er kun en anbefaling – det er ikke forskriftsfestet.

Under regjeringens pressekonferanse onsdag var Bent Høie tydelig på at han mener det er Norges idrettsforbund som skal sørge for at idretten til enhver tid følger både regler og råd.

– Hvis en innen idretten får lag og foreninger som ikke gjør det, så er det først og fremst et oppdrag for Norges idrettsforbund å rydde opp i, og det forventer jeg, sa statsråden.