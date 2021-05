Hat trick-Trettenes fant seiersmelodien mot Italia: – Gåsehud

(Norge-Italia 4–1) Mathias Trettenes (27) gjorde hat trick og Norge fant igjen seiersmelodien i VM mot sjanseløse italienere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Den er klokkeklar. Jeg får gåsehud på armene, utbrøt Ole Eskild Dahlstrøm begeistret da Sveits-proffen i begynnelsen av tredje periode med køllespissen styrte inn Norges fjerde mål - og sitt tredje - mellom bena på Italias keeper Justin Fazio etter backskudd fra Erlend Lesund.

– Han er en ål, fulgte Viasats kommentator opp da Trettenes var nær ved å sette inn sitt fjerde mål fem minutter før slutt.

Saken var klar etter Norges åpningstap 1–5 for Tyskland lørdag.

GRAND PRIX: Mathias Trettenes (t.v) var Norges beste spiller og scoret tre mål mot Italia i hockeyguttas andre VM-kamp i Riga lørdag. Foto: GINTS IVUSKANS / AFP

Norge måtte søndag i praksis slå Italia i ordinær spilletid og ta tre poeng for fortsatt å være med i kabalen om kvartfinale foran de neste fem kampene i gruppespillet mot Finland, Canada, Latvia, USA og Kasakhstan.

– Italia startet veldig hardt mot Tyskland (fredag, ledet 2–1 etter 18 minutter), advarte landslagssjef Petter Thoresen (59) før kampstart i et intervju vist på Viaplay.

Spillerne hans virket godt forberedt på det. De festet grep umiddelbart.

HETT: Mats Rosseli Olsen scoret Norges andre mål i andre periode. Her forteller han Italias Stefano Giliati hvor skapet skal stå. Foto: GINTS IVUSKANS / AFP

Thomas Valkvæ Olsen kom til en god målsjanse etter to minutter, Mathias Emilio Pettersen skjøt og pucken traff stolpen bak keeper Justin Fazio i Italias mål - og Sveits-proff Mathias Trettenes sørget for 1–0 etter 10 minutter:

En frigjørende puckkipp av Sondre Olden i egen forsvarssone, frem til Trettenes som i full fres avsluttet med ypperlig snert i skuddet.

– Enkelt, men bra mål, uttalte Mathias Trettenes før han gikk til første pausehvile.

– Synes vi kom ut bra. Fortsetter det like bra, gjerne ett snepp opp, da ser andre periode bra ut, tilføyde han.

Fakta Overraskende VM-resultater VM i Riga 21. mai til 6. juni har startet med flere oppsiktsvekkende resultater. Vertsnasjonen Latvia slo Canada 2–0 i sin åpningskamp. Det er latviernes første seier over Canada i VM. Danmark slo Sverige 4–3 lørdag. Det er danskenes første seier over Tre Kronor i VM. Tsjekkia, regnet som en av mesterskapets gullfavoritter, tapte sin andre kamp på rad for Sveits med 2–5 lørdag - etter 3–4 for det russiske laget fredag. Les mer

– Jeg vil se flere skudd, påpekte tidligere landslagssjef Roy Johansen (61) i Viaplays VM-studio foran midtperioden - som Norge startet i overtallsspill fem mot fire utespillere.

Vålerenga-treneren fikk svar på tiltale, men de norske skuddene kom ofte fra trange posisjoner og marginale vinkler. Inntil Mats Rosseli Olsen handlet stikk i strid med det inntrykket og scoret sitt første VM-mål siden mesterskapet i Moskva for fem år siden.

– Det der er jo helt genialt spill, slo Ole Eskild Dahlstrøm fast fra rettighetshavers kommentator-bu.

Frölunda-veteranen lette seg til god plass seks-syv meter foran nesen på keeper-Fazio og slo til med en gang etter målgivende pasning fra Ken André Olimb i et åpenbart godt avtalt overtallsspill.

Fire minutter før siste periodepause slo Mathias Trettenes til igjen, denne gangen med all ønskelig flyt. «Skuddet» hans - i overtallsspill fra høyre kant - gikk via et italiensk forsvarsben og pucken skled inn til 3–0.

59 sekunder inn i tredje periode var den tidligere Stavanger Oilers-spilleren på hugget enda en gang. Rögle-backen Erlend Lesund «la» pucken mot mål, der Trettenes dukket opp som troll av eske. På «tennis» vinklet og lirket han pucken mellom bena på Italias sjanseløse keeper Fazio - og i nettet.

Åtte minutter før slutt - da skuddstatistikken viste 36–12 i Norges favør - reduserte Daniel Frank for Italia.

– Norge har dominert fra første dropp, konstaterte Viasats kommentator Morten Langli.