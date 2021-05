Kvartfinale-knekk etter Emilios drømmescoring

(Latvia-Norge 3–4 etter straffeslagskonkurranse) En drømmescoring av Mathias Emilio Pettersen (21) tente Norges kvartfinalehåp. Det fikk seg en kraftig knekk da keeper Henrik Haukeland slapp et «ufarlig» skudd bak seg - og Latvia stjal ett poeng.

NUMMER EN: Emilio Pettersen (i midten) blir feiret av Jonas Holøs (f.v), Emil Lilleberg, Mats Rosseli Olsen og Ken André Olimb etter å ha gitt Norge ledelsen 3–2 i begynnelsen av 3. periode. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

Michael Haga scoret det avgjørende målet i straffeslagskonkurransen og Norge fikk med seg to poeng.

– Den var irriterende den pucken som ble 3–3, uttalte Viaplay-kommentator Morten Langli etter spilleforlengelsen og foran straffeslagskonkurransen.

Ekspertkommentator og tidligere landslagssjef Roy Johansen kalte Latvias utligning 10 minutter før ordinær spilletids slutt en regelrett keepertabbe.

Norge måtte ta tre poeng, det vil si vinne i ordinær spilletid, for fortsatt å ha en realistisk sjanse til å ta seg til kvartfinalen foran gruppespillets to siste kamper - mot USA lørdag og Kasakhstan mandag.

Norge står med fem poeng etter fem kamper, og foran to gjenstående mot USA og Kasakhstan. Latvia har åtte (5 kamper), Kasakhstan syv (5 kamper), Canada seks (5 kamper) USA ni (4 kamper), Tyskland ni (4 kamper) og Finland 10 (4 kamper). Topp fire går til kvartfinalen.

Sondre Olden sørget for at trener Petter Thoresens mannskap fikk best tenkelig start. Etter snaut fire minutter «la» neste sesongs Sveits-proff pucken inn foran Latvias NHL-meriterte keeper Matiss Kivlenieks (24). Olden fulgte den opp, for å si det slik, dyttet til den en gang til - for så å se den gå via Latvia-backen Arturs Kulda og over målstreken.

– Det var deilig, det. Helt grei, men vi går oss bort litt mye, uttalte Olden i et første pause-intervju vist på Viaplay - om scoringen og første periode sett med norske øyne.

Åtte minutter senere var ledelsen utlignet. Samuel Solem klarte ikke å ekspedere pucken ut av egen forsvarssone. Runars Krastenbergs fanget den på sin side opp inne i den og:

– Ikke lett å være Haukeland når det kommer sånne raketter, kommenterte Ole Eskild Dahlstrøm fra sin posisjon i Viaplays kommentator-bu.

Henrik Haukeland var sjanseløs på den, og da Ronald Kenins gled forbi alle med Norge på brystet - og satte inn 2–1 mellom bena på Norges keeper.

– Det ser alt for enkelt ut, kommenterte Dahlstrøms kollega Morten Langli.

Han så ikke feil.

Norges spillere var liksom ingen steder, mens Latvias var over alt. Forestillingen så ut til å gå samme vei som den forrige mellom Latvia og Norge i VM. For to år siden ga Tobias Lindström Norge ledelsen, men hockeygutta mistet grepet og tapte 1–4.

– Det er ikke et Norge vi kjenner igjen. Jeg synes det er merkelig. Vi går bom på bom på bom, mente Alexander Bonsaksen (34) i Viaplays ekspertstudio foran 2. periode.

Bonsaksen - VM-fraværende på grunn av en hofteoperasjon - scoret 2–0-målet da Norge tapte 2–3 for Latvia etter spilleforlengelse i 2018-VM i Herning.

Kun ett minutt inn i midtperioden var Ken André Olimb (32) til å kjenne igjen, for eksempel fra da han satte inn et straffeslag i VM-kvartfinalen mot Finland for 10 år siden. Uvis Balinskis rotet i latvisk overtallsspill, Olimb rappet pucken og feide av gårde over hele banen - og smokket pucken opp i venstre kryss bak Matiss Kivlenieks.

– Heldigvis hadde jeg akkurat nok krefter til å komme helt frem. Jeg hadde (melke)»syra» opp etter ørene, fortalte Düsseldorf-proffen i pause nummer to.

Satte den - og ikke minst Erlend Lesunds susende takling av Rodrigo Abols noen øyeblikk senere - tonen for en vending i norsk favør?

PANG! Erlend Lesund taklet pusten ut av Rodrigo Abols i 2. periode - til beundrende blikk fra lagkameratene Mathias Trettenes og Tobias Lindström. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

– Tendensen her er veldig bra, mente Viaplay-Dahlstrøm.

Han ble noe betenkt da Mats Rosseli Olsen pådro seg en utvisning i det andre periode ebbet ut. Latvia kunne avslutte den og starte siste ordinære periode i overtallsspill fem mot fire utespillere, men fikk lite ut av muligheten til å komme foran.

Mathias Emilio Pettersen (21), som på grunn av sykdom sto over kampen mot Canada, fikk derimot maksimalt ut av sin noen sekunder etter at Norge var blitt fulltallig. VM-debutanten smøg seg inn en nær perfekt skuddposisjon foran Latvias mål, og klinte til på direkten da pasningen fra Mats Rosseli Olsen nådde ham.

VM-debutant Pettersen, regnet som norsk ishockey største talent i kjølvannet av Mats Zuccarello, kunne feire sitt første mesterskapsmål på seniornivå.

– Den føltes veldig godt, sa Emilio Pettersen i et intervju vist på Viaplay etter kampen.

Gleden varte i åtte minutter.

– Det går i kategorien tabbe, konstaterte Ole Eskild Dahlstrøm da Henrik Haukeland slapp inn Kristians Rubins vådeskudd - og utligning - fra såkalt umulig vinkel.