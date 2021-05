I fjor fikk hun nesten ikke spille i toppserien. Nå er hun tatt ut på A-landslaget.

Malin Sunde (20) har gått fra å være benkesliter i toppserien til å spille Champions League med Brøndby og bli tatt ut på A-landslaget.

Malin Sunde er strålende fornøyd med å bli tatt ut på landslaget. Foto: Privat

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I dag presenterte landslagstrener Martin Sjögren landslagstroppen til treningskampene mot Sverige og Nederland. Der var som vanlig Cecilie Fiskerstrand med, mens Rosenborg-midtstopper Kristine Leine var ikke blant de utvalgte.

Landslagstreneren hadde likevel funnet plass til en sunnmøring til: Malin Sunde. Det er første gangen den 20 år gamle midtstopperen fra Ålesund er blitt tatt ut på A-landslaget.

– Det var kjempekjekt å få den beskjeden. Jeg fikk høre fra sportssjefen i Brøndby at jeg burde vente med å bestille flybillett hjem igjen, fordi jeg var aktuell for landslagsuttaket. Men jeg ble likevel overrasket da jeg så navnet mitt, sier Sunde til Sunnmørsposten.

En drøm som går i oppfyllelse

Men sjokkert ble hun ikke. Midtstopperen har tidligere blitt tatt ut til ei landslagssamling, som ble avlyst på grunn av koronapandemien.

– Det har lenge vært en drøm for meg å få sjansen på A-landslaget. Det er stort når du klarer å nå et mål som du har satt deg, som viser at du får igjen for det harde arbeidet, sier hun.

Landslagstrener Sjögren begrunner uttaket slik:

– Malin har vært med på aldersbestemte landslag tidligere, og hatt en veldig bra sesong i Brøndby. Hun var blant annet veldig god i Champions League-kampene, spesielt mot Lyon. Vi har fulgt henne og fått gode tilbakemeldinger på henne fra Brøndby også. Det blir interessant å se henne med oss, sier han til fotball.no.

Tøff tid i Sandviken

Men det er ingen selvfølge at det skulle bli landslagsspill på Sunde etter en turbulent periode i fjor. Før forrige sesong gikk hun fra Rosenborg til Sandviken, men etter bare 48 minutter på banen forlot hun dem til fordel for Brøndby. Årsaken var at hun ble brukt som venstreback, og ikke som midtstopper som hun er.

Nesten ti måneder senere har hun gått fra å være benkesliter i toppserien til uttaket på A-landslaget.

– Det er spesielt å bli tatt ut på landslaget etter det jeg har vært gjennom. Sandviken var en flott klubb å være i med et godt trenerteam, men det ble ikke som jeg håpte på der. For min del har det å reise til Brøndby vært et veldig godt valg. Det er en kjempebra klubb å være i, som virkelig har satset på meg, sier Sunde.

Kontrakt ut året

Kontrakten med Brøndby varer ut året, men hva som skjer etter det er usikkert.

– Vi får se hva som skjer når den tid kommer. Jeg må ta en ting av gangen.

– Men litt spilletid på landslaget hadde gjort seg?

– Det hadde selvfølgelig vært veldig kjekt å få spille, men det blir først og fremst stort å møte jentene og se hvordan det er å være på det nivået. Jeg kjenner og har spilt med flere av dem som er tatt ut, som er fint å vite når jeg skal på min første samling, sier 20-åringen.