RBK-kapteinen slet med søvn, ernæring og overskudd

Navn: Mali Lilleås Næss.

Alder: 27.

Yrke: Heltidsproff i Rosenborg BK Kvinner. Har tidligere jobbet som sykepleier.

Aktuell: Fast inventar som høyreback i Steinar Leins startellever. RBK har åpnet sesongen med full pott på de to første kampene. Etter fjorårets sølvmedalje har klubben klare ambisjoner om å ta et historisk seriegull etter at Trondheims-Ørn ble til Rosenborg.