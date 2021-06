Angrer på at han ikke hørte på Emil Iversen

Jan Thomas Jenssen innrømmer at han av og til sier ting i media som han ikke burde ha sagt.

I vinter gikk han både på treningssmell og slet med en trøblete rygg. Nå er Jan Thomas Jenssen frisk og rask, og klar for å gyve løs på en ny sesong. Foto: Richard Sagen

HOMMELVIK: – Skal vi ta praten innendørs?

Jan Thomas Jenssen står klar i det Adresseavisen kommer kjørende inn på gårdstunet.

Halstad gård, 7550 Hommelvik.

Der finner vi langrennsløper 25-åringens hjemgård.

Før han åpner døra, viser han stolt frem utsikten fra gården. Det er sol og blå himmel denne maidagen, og fra tunet ser man Trondheimsfjorden og vårgrønn natur.

Navn: Jan Thomas Jenssen. Alder: 25. Bosted: Trondheim, men er også hjemme på gården i Hommelvik når han har tid. Aktuell: Skiløper på Norges rekruttlandslag.

Vil bli bonde

Hunden Diba og pappa Jens sitter ved kjøkkenbordet. Denne delen av huset er fra 1870-tallet, kan pappa Jens fortelle.

Det serveres både kanelsnurrer, snickerskake og kaffe.

– Diba er en god jakt- og treningskompis. Hun blir med ut i all slags vær og er fryktelig seig på langturene, sier Jan Thomas.

Selv bidrar han ikke så mye på gården lengre. Skisatsingen setter en stopper for det.

– Jeg har jo en eldre søster som vil ta over gården. Selv har jeg også fryktelig lyst til å bli bonde. Det er jeg fast bestemt på.

Pappa Jens sørger for at Adresseavisen fikk servert både kanelsnurrer, snickerskake og kaffe. Foto: Richard Sagen

På mobiltelefonen får han varslinger hver gang en gård legges ut på Finn.no.

– Jeg har jo en samboer i Trondheim som trives veldig godt i byen. Hun er nok ikke like ivrig på gård som meg, men vi skal vel klare å finne et kompromiss, sier Jan Thomas og skjenker kaffe.

– Helt ærlig, jeg kan godt bo på en ordentlig avsideliggende plass i Trøndelag. Det hadde vært topp. Jeg er jo en bygdegutt. Men det blir nok en mer bynær gård.

– Har gjort unna all «sjitn»

Etter noen minutter med gårdsprat, åpner Jan Thomas opp om det som har vært et krevende år. Hans første sesong på rekruttlandslaget ble ikke som han hadde håpet på.

Planen var å ta nye steg mot verdenstoppen.

– Nå er alt tipp topp. Men det har vært mye i vinter. Forhåpentligvis har jeg gjort unna all «sjitn» nå.

Treningssmell og ryggproblemer ødela sesongen for den lovende distanseløperen.

Jan Thomas og hunden Diba har lagt bak seg mange mil i trøndersk skog og myr. Foto: Richard Sagen

– Hadde jeg fortsatt utviklinga fra fjoråret, kunne jeg ha kjempet om en VM-billett og landslagsplass. Men slik ble det ikke.

– Hvorfor gikk du på treningssmellen?

– Jeg evnet ikke å ta meg noen hviledager. Kroppen fikk aldri hentet seg inn. Jeg er jo ingen evighetsmaskin, men det innså jeg ikke. Egentlig burde jeg vel bare ha hørt på Emil.

– Emil Iversen?

– Ja. Han ga meg bakoversveis i høst. Etter ei samling i Oslo, fortalte Emil at han skulle ta seg fem hviledager på rad. Da tenkte jeg: Hva i all verden, skal han ta seg tida til det? Det nærmet seg jo sesongstart også. For meg var det helt fjernt. Men nå angrer jeg på at jeg ikke hørte på ham og tok noen hviledager selv.

Da Emil Iversen fortalte om planene sine i fjor høst, fikk Jan Thomas Jenssen bakoversveis. Foto: Richard Sagen

Iversen tok senere VM-gull på femmila i Oberstdorf. I tillegg ble det VM-gull på stafett, individuell verdenscupseier og NM-gull.

– I stedet for å gjennomføre ei Emil-uke, fortsatte jeg å kjøre på med enda mer trening. For hver uke ble jeg dårligere og dårligere. Men jeg følte at jeg ikke hadde tid til å slappe av.

Nytt problem

I januar innrømmet Jenssen overfor Adresseavisen at han hadde gått på en treningssmell. Da begynte jobben med å få tilbake overskudd og få kroppen til å fungere igjen.

Men så dukket det opp et nytt problem.

– Det var i starten av mars på Gålå. Jeg gikk et 15-kilometer langt klassiskrenn der. Fem kilometer før mål klarte jeg ikke å reise meg opp etter å ha sittet i hockey.

– Hvorfor?

– Du kan vel si at jeg gikk de siste kilometerne som en krøpling. Men årsaken er at jeg har skoliose.

Skoliose er en sideveis skjevhet i ryggen. Etter hendelsen på Gålå dro Jenssen rett på behandling.

– Da tok jeg MR av ryggen, og bildene viste at flere av de nedre skivene i ryggen var dårlig. Etter å ha gjort det funnet, fant jeg også ut av andre problemer. Det viste seg å ha en sammenheng med ryggtrøbbelet.

Slik ser ryggen til Jan Thomas ut. Det er ikke lett å se at han har skoliose, men skjevheten er først og fremst i nedre del av ryggen. Foto: Richard Sagen

Jenssen trøblet litt med skoliose før han begynte på videregående. Men den gangen fikk han orden på utfordringene tidlig takket være spesifikk styrketrening.

– Men jeg har ikke hatt problemer på mange år, og derfor har jeg ikke tenkt noe på det. Nå trener jeg litt alternativt for å ikke overbelaste ryggen min. Heldigvis får jeg god oppfølging av fagpersoner, slik at jeg har kontroll på det.

Siden nedturen på Gålå har han ikke gått skirenn.

I etterkant av treningssmellen, var Jenssen kritisk til oppfølgingen fra Norges Skiforbund i Trøndelag. Selv stilte han ultimatum til skiforbundet om at det måtte tas grep om han skulle fortsette på rekruttlandslaget.

– Jeg er jo muligens en løs kanon innimellom. Av og til sier jeg ting til pressen som jeg ikke burde ha sagt, sier Jan Thomas Jenssen. Foto: Richard Sagen

– En løs kanon

Kritikken førte frem. I mai kunne Adresseavisen avsløre at tyskeren Jacob Walther blir de trønderske landslagsløpernes ressursperson i Trondheim.

– Jeg er jo muligens en løs kanon innimellom. Av og til sier jeg ting til pressen som jeg ikke burde ha sagt. Men når jeg brenner for noe, sier jeg ifra. Det er noen kamper jeg er nødt til å ta.

– Har det vært tøft å stå i det?

– Egentlig ikke. Jeg sa ifra til Norges Skiforbund først. Men når det ikke hjalp, måtte jeg ta det opp i media. Da fikk jeg nok skiforbundet til å svette litt. Men jeg tror vi alle får igjen noe for at vi nå har en ressursperson i Trondheim. Det var en smart avgjørelse.

Den trøblete sesongen og misnøyen er et tilbakelagt kapittel for Jenssen nå. Frem til snøen daler ned i Hommelvik og Trondheim, skal han legge ned en solid treningsjobb for å kunne sikre seg en plass i Tour de Ski. Og om alt går på skinner: En OL-plass.