Sportslig leder ferdig i Start

Atle Roar Håland er ferdig som sportslig leder i Start.

Atle Roar Håland, sportslig leder. Foto: Jim Rune Bjorvand

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det bekrefter Start på egne nettsider.

Håland har sagt opp sin stilling, men vil fortsette i en rolle som sportslig rådgiver ut året.

– Jeg har levd et liv i toppfotballen i mange år som spiller, trener og leder. Dette er et miljø jeg elsker å være en del av, selv om kravene til meg har vært høye. Men jeg har en flott familie som er det viktigste for meg nå, og jobben i IK Start har over tid vært 24/7. Nå ser jeg fram til å gå over i en annen rolle det neste halvåret med litt annet fokus, sier Håland.

I pressemeldingen begrunnes avgangen med et ønske om å prioritere mer tid med familien.

– Atle Roar har vært en svært dyktig sportslig leder som har lagt ned en enorm innsats under svært krevende omstendigheter. Spesielt som resultat av korona-epidemien som har svekket klubbens drift enormt og som har tvunget fram både spillersalg og andre kutt. Som en av klubbens fremste spillere gjennom tidene og nå som leder på sport, vil vi komme til å savne hans tilstedeværelse, trygghet og kompetanse, sier styreleder Andreas Nielsen.

Saken oppdateres