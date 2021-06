«Dere tapte kampen, men vant Europa»

OM FOTBALL: Først en unison hyllest til han som ikke var der. Så en scoring for kompisen, fotballen og livet.

Yussuf Poulsen sendte Danmark i ledelsen før det var spilt to minutter etter målgivende fra Pierre Højbjerg. Foto: STUART FRANKLIN, REUTERS

1: Du skal være rimelig kald for ikke å bli rørt av bildene som ble formidlet fra Parken da fotballfamilien fortalte hvor glade de er i Christian Eriksen.

2: Du er passe grinete om du ikke lot deg begeistre av den energien, pågangsmotet og fotballen de danske landslagsspillerne viste da de ville vinne for kameraten som fem døgn tidligere kjempet for livet.

Fotball blir faktisk ikke vakrere enn da verdenseneren Belgia møtte Danmark, det yndige landslaget som hadde en hel verden bak seg.

Så får det heller være at Danmark tapte kampen etter en forrykende start. Danmark har fortsatt gode muligheter til å gå videre i EM.

Men ikke minst: De har allerede vunnet Europa.

En gedigen utgave av Christian Eriksens trøye 10 prydet Parken-gresset under nasjonalsangene. Foto: Hannah McKay, Reuters

Fulgte med fra sykesengen

Mon tro hva Danmarks største fotballstjerne tenkte da han fra vinduet ved Rigshospitalet trolig kunne høre jubelbrølet fra nærmeste nabo Parken.

Christian Eriksen må jo også ha fått mye energi da han så TV-bildene fra det som har vært hans danske fotballhjem siden landslagsdebuten i mai 2010.

Alle plakatene med Danmarks nummer 10. Lykkeønskingene. Sangene. Den enorme kraften i nasjonalsangen.

«Der er et yndig land» ble sunget som den aldri hadde blitt sunget før. Den signerte belgiske landslagsdrakten med hilsen til 29-åringen på sykehus. Da kampen stoppet opp etter 10 minutter og samtlige innenfor Parken, også dommerne, i nesten ett minutt applauderte for Christian Eriksen. Den enorme offerviljen til kaptein, midtstopper og bestekompis Simon Kjær.

Det var mektig på alle mulige måter.

Og kanskje viktigst: Etter fem uvirkelige danske landslagsdøgn var fotballivet på vei tilbake mot normalen igjen.

Danmark-kaptein Simon Kjær og Belgia-spiss Romelu Lukaku klappet for Christian Eriksen da kampen ble stoppet etter 10 minutter. 10 er Christian Eriksens landslagstrøye. Foto: HANNAH MCKAY, REUTERS

Samhold og kameratskap

Uansett hvordan du vrir og vender på mesterskapet når det skal oppsummeres søndag 11. juni, er det umulig å komme unna Danmark og det de har bidratt med til fotballen da de hadde det som verst.

Vi lever i en stadig mer kynisk fotballverden der jaget etter penger bare blir sterkere og sterkere. Enorme overgangssummer, hysteriske lønninger, griske ledere, sinte supportere.

Vi liker å tro at idrettens grunnverdier handler om samhold og kameratskap.

Og det er akkurat det Danmark, og etter hvert resten av Fotball-Europa, har vist de siste dagene.

Kameratskapet. Samholdet. Nærheten. Perspektivene. Livet. De gode tingene.

Fotballbanen oppleves som bedre arena etter den omsorgen Danmark har vist for en av sine egne.

Så var spørsmålet om de danske spillerne var fullstendig mentalt tappet før møtet med Belgia.

Svaret på det var nei. De danske spillerne var proppfulle av energi.

Etter ett minutt og 39 sekunder sendte Yussuf Poulsen Danmark i ledelsen etter at Pierre Højbjerg hadde fanget opp en belgisk ballmist.

Det var så mye mer enn et fotballmål.

Det var en scoring for kameraten, fotballen og livet. Og den satte punktum for dansk landslagsfotballs mest spesielle dager noensinne.

Christian Eriksen ble hyllet også av de belgiske supporterne. Foto: Hannah McKay, Reuters

Enorm førsteomgang av Danmark

Fra nå kunne det handle om sport igjen, og bare det.

For Danmark leverte en kruttsterk førsteomgang mot Belgia, rangert som nummer én i verden.

Anført av nevnte Kjær slapp ikke Romelu Lukaku og de belgiske spillerne til noe som helst.

Danskene vant duellene, danskene vant ballen, danskene utfordret belgierne.

Danmark spilte sammen som lag.

Derfor gikk de også til pause med en særdeles fortjent ledelse.

1–0 til vertene, og dersom de klarte å holde det resultatet helt inn ville faktisk Danmarks EM-start være god til tross for at lørdagens sjokkpregede lag tapte 0–1 for Finland.

Danmark bød opp til fest, men er det ett lag som er i stand til å ødelegge en fest er det Belgias offensiv.

Med Kevin De Bruyne på laget etter hvilen fikk belgierne påfyll med kvalitet av ypperste verdensklasse.

Omgangen var ikke mer enn 10 minutter gammel da De Bruyne og Lukaku kombinerte på høyrekanten. De Bruyne serverte en praktfull pasning til Torgen Hazard, som lett satte ballen i mål fra fem meter.

Vakkert, meget vakkert!

Hvordan ville Danmark takle en sånn nedtur etter å ha vært så gode i nesten én time?

Ikke bra. De Bruynes innhopp ble den store forskjellen. 20 minutter før slutt viste belgieren enorm klasse med venstrefoten, da han knallhardt plasserte ballen nede ved stolpen.

De Bruyne hadde snudd kampen, men i respekt for omstendigheten dempet City-spilleren lagkamerater som forsøkte juble.

Belgia vant, men Danmarks sjanse til å bli gruppetoer og dermed sikre avansement er fortsatt gode. Dersom Danmark slår Russland hjemme i Parken mandag, samtidig som Belgia slår Finland, vi tre lag stå med tre poeng. da vil innbyrdes kamper og målforskjell bli avgjørende.

Danmark har allerede utrettet mye i EM, men vil jo ha mer.