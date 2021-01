Fikk tips fra Heidi Weng, og vips så var Ragnhild Haga tilbake i toppen

TRONDHEIM: Ragnhild Haga måtte prestere godt i NM. Det ble en annenplass. Som mentor brukte hun Heidi Weng.

Ragnhild Haga måtte gjøre det bra på sin favorittdistanse. Og selv om Helene Marie Fossesholm nærmest fosset til seier var det en dag som hjalp Ragnhild Haga i troen på at det kan bli bra. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Altfor mange middels resultater hadde skapt en usikkerhet. Ragnhild Haga som hadde vunnet 10 kilometer fri teknikk i OL og blitt hele nasjonens langrennshelt, var i ferd med å gå seg ut av en VM-tropp.

Helene Marie Fossesholm vant i fraværet av både Therese Johaug og Heidi Weng. De hadde gått seg NM-ferdig og var allerede hjemme.

Klisjeer som «kniven på strupen» og prestere «i grevens tid» kunne helt sikkert vært brukt om Ragnhild Hagas situasjon før tirsdagens renn i NM.

Og det var fra en av de hjemmeværende skiheltene Ragnhild Haga fikk hjelpen som brakte henne tilbake på riktig spor.

Fakta Ragnhild Haga Alder: 29 år (født 12. februar 1991) Fra: Holter i Nannestad Klubb: Åsen IL Meritter: 1 OL-gull (10 km fri teknikk i Pyeongchang 2018) 1 OL-gull på stafett (Pyeongchang 2018), 1 gull i junior-VM og 2 gull i U23-VM Verdenscupen: 120 starter, 1 seier og 10 pallplasseringer Les mer

Ragnhild Haga ble nummer to i NM. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Telefonsamtalen som hjalp

I en time mandag kveld satt hun i telefonen. I den andre enden var nettopp Heidi Weng.

– Hun sa at jeg måtte gå fort i dag og at hun hadde tips til meg, forteller Haga.

– Hvilke konkrete tips fikk du?

– Hun fortalte at det var trått føre og at det ville bli nødvendig med rask takt i bakkene. Heidi sa: «Gå som meg i bakkene og deg selv på flatene, så går dette bra».

29-åringen fra Romerike mener at den samtalen hadde betydning for at hun klarte å prestere såpass bra som hun gjorde. Og nå er hun lettet.

For det har vært mange nedturer siden den magiske dagen på skistadion i Pyeongchang i 2018. Dagen da alt stemte.

– Jeg traff med teknikken, formen og den mentale delen av det hele den dagen.

Siden denne dagen i Pyeongchang har ikke Ragnhild Haga vunnet et internasjonalt langrenn. Hun har slitt, men NM-sølvet ble en opptur. Foto: Lise Åserud, NTB

Prøve å gjenskape

Denne følelsen av å være i en flytsone har hun søkt hele tiden siden. Bare en og annen sjelden gang har det fungert. Hun har fortsatt ikke vunnet et verdenscuprenn siden jubeldagen i Sør-Korea.

– Jeg har i praksis fått kjent på at det er vanskeligere å gjenskape noe, enn å skape det for første gang. Der har jeg nå erfaring.

Nå har hun noen teknikker som hun bruker.

– Jeg har sett for meg at jeg skulle være en liten Ragnhild som var 10 år og skulle gå skirenn. Jeg skulle leke meg og ha det gøy i løypa. Det er lettere sagt enn gjort, men det er det som gir det beste resultatet.

Og som 10-åring, 12-åring og 14-åring lekte hun seg ikke bare i løypa. Hun lekte i mange år med konkurrentene i de aldersbestemte klassene. Helt til Heidi Weng etterhvert kom opp på noenlunde samme nivå.

Ragnhild Haga (t.v.) sammen med Heidi Weng under ski-VM i Falun i 2015. Foto: Terje Bendiksby / NTB

VM-uttaket

Nå skal de trolig begge til VM. Det vil si, Heidi Weng har vist seg som Norges nest beste skiløper og kan regne seg som VM-klar. Åsen-løper Haga har ikke fått klarsignal ennå.

Når de andre løperne drar til verdenscupen i Lahti drar hun frem skolebøkene og skal lese økonomi. Først om drøye halvannen uke blir det verdenscup i Falun på henne – dersom hun blir tatt ut.

Kvinnenes trener Ole Morten Iversen er fortsatt hemmelighetsfull. Laget til verdenscupen i Sverige er ennå ikke tatt ut. Det er heller ikke VM-laget.

– Det er klart at det hjelper å gå gode konkurranser, men VM-troppen tar vi ikke ut før 3. februar.

Første NM-gull

Helene Marie Fossesholm er i ferd med å gå seg inn som en medaljekandidat i VM. Hun hadde god margin til Ragnhild Haga på annenplass, Kathrine Harsem på tredjeplass og tok sitt første gull i NM.

– Jeg hadde vel neppe vært på toppen dersom Therese Johaug hadde vært med. Og det er ikke sikkert jeg hadde vært nummer to dersom Heidi Weng hadde vært på start. Jeg er bare fornøyd med løpet mitt i dag, sa junioren som uten tvil skal være med til senior-VM.

Helene Marie Fossesholm tok NM-gull på 10-kilometeren. Foto: Geir Olsen, NTB

Hun fikk selvfølgelig spørsmål om hvor godt dette løpet hadde vært i verdenscupen.

– Det har jeg ikke reflektert over. Det har jeg ikke peiling på. Jeg går for å gå raskest mulig fra start til mål. Jeg går ikke rundt her og funderer på det her og nå, sa 19-åringen etter løpet.

Kommende helg får hun lov til å fundere på hvor god hun er mot resten av verdenseliten. Da går hun 15 kilometer skiathlon og stafett i verdenscupen i Lahti.

– Jeg ser veldig frem til det.

Dropper renn i Sverige

Etter at verdenscupen i Falun er over, skal de norske løperne hjem til 10 dagers karantene og trening. Ingen flere utenlandsturer før de reiser til VM i Oberstdorf.

De beste norske løperne vil ikke delta i verdenscupen i svenske Ulricehamn helgen etter Falun. De reiser til fjells i Norge og treningssamling.