Norge advarer: – Har vært flink til å snakke ned laget

Norske spillere og trenere tror ikke på det motstanderens landslagssjef sier.



Mette Bugge

KOLDING. Kantspiller Malin Aune er enig med Norges landslagstrener Thorir Hergeirsson. De norske håndballspillerne skal ikke lytte til uttalelser fra Polens landslagssjef.

Det var Hergeirsson som mente at Polen-trener Arne Senstad snakker laget sitt ned før EM-åpningen i Danmark torsdag. Han prøver å gi inntrykk av at Pollen ikke har et godt lag. Og det stemmer ikke, ifølge Hergeirsson.

Det var i et digitalt møte med pressen onsdag ettermiddag, at Hergeirsson kommenterte det Senstad hadde sagt. Hergeirsson kjenner lagets trener veldig godt. Og han sier at alle lag som har Senstad som leder, gir jernet.

Derfor advarer han om ikke å la seg lure og gå i fellen.



Har fortsatt bautaer

Senstad overtok det polske kvinnelandslaget for ett år siden, etter mange år i Storhamar. Totningen skal lede spillerne i sitt første mesterskap.

Islendingen, som er sjef for Norge, har sett at Senstad har fortalt om noen problemer: Skader hos sine spillere, en graviditet og ikke minst mange tilfeller av covid-19 sykdom. Nesten halvparten av troppen på 35 spillere ble rammet på et tidspunkt.

Da listene kom over spillertroppen, så Hergeirsson likevel at Polen har et godt lag. Flere sentrale spillere, som har lang erfaring, er kommet seg til Danmark.

– Arne har fortsatt igjen noen bautaer. Det er fortsatt igjen et bra kollektiv. Det blir en tøff åpningskamp, mener Hergeirsson.



Lett å forstå

Vipers-spilleren Malin Aune forstår at trener Senstad sier det han gjør, men samtidig mener hun at hun og de andre som er på landslaget må være årvåkne.

– Vi vet at det i EM kun er gode lag, sier hun, og legger til:

– Vi har den rette innstillingen.

Tenk over konsekvensene!

Hergeirsson har hatt et viktig møte med sine egne. Da ble det snakket om målsetning, men enda viktigere: Hvilke konsekvenser et mål betyr for den enkelte og laget. Hva skal hver enkelt bidra med:

– Det overordnede målet til Håndballforbundet er å være i toppen. Det betyr minst semifinale, sier Hergeirsson.

Men bare å uttale hva et mål er, gir liten mening.

Hergeirsson poengterte flere ganger dette med trappen, at det er viktig å ta ett steg av gangen. Normalt har han tegnet en trapp på tavlen i hvert eneste mesterskap. Nå måtte han bare gjenta det med ord foran skjermen.

Han forventer at spillerne utvikler seg underveis, og blir bedre og bedre dag for dag.

– Tar du ikke ett steg om gangen, kommer du aldri opp. Ingen har god nok spenst til det, sier han.