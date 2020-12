Johansen reagerer sterkt på NFF-beskjed: – Det var galt

Stefan Johansen (29) omtaler sparkingen av Lars Lagerbäck (72) som «et sjokk».

KAPTEINEN REAGERER: Stefan Johansen, her med Erling Braut Haaland, stusser over kommunikasjonen til Norges Fotballforbund. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Publisert:

Landslagskapteinen forteller til VG at spillergruppen fikk beskjed om svenskens avgang av ledelsen i Norges Fotballforbund i en gruppechat like før nyheten ble kommunisert ut offentlig i en pressemelding.

Men ifølge Johansen stemte ikke innholdet i den interne meldingen med det som senere kom frem.

– Jeg synes det var meget rart at vi fikk en melding fra NFF-ledelsen der det sto at Lars hadde sluttet. Jeg tolket det som at han hadde valgt å gå av, men så får man vite i ettertid at han ble sparket. Jeg synes kanskje det var dårlig kommunikasjon. Vi burde fått vite at det var sånn det hadde skjedd, sier Johansen og fortsetter:

– Det var galt. Det er en liten forskjell om han ikke orker mer eller rett og slett får sparken. Så der vet jeg ikke hva som har skjedd.

Den London-baserte 29-åringen hadde akkurat fulgt datteren til skolen da han sjekket telefonen og oppdaget NFF-beskjeden. Han innrømmer at Lagerbäcks avgang kom svært brått på ham.

– Jeg fikk et sjokk, rett og slett. Sist jeg snakket med Lars og Per Joar Hansen, var de veldig motivert til å holde på videre. Jeg så ikke denne komme så brått på. Det var sjokknyheter, sier Johansen.

Kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund svarer slik til VG etter kritikken fra Johansen:

– Det er riktig at spillergruppen fikk en kort melding på WhatsApp rett før pressemeldingen ble sendt ut. Der stod det: «Lars slutter som landslagssjef, Ståle Solbakken overtar». Tidligere på morgenen hadde vi et telefonmøte med kapteinsteamet som fikk en bred orientering. Stefan var ikke med på dette møtet fordi vi ikke fikk tak i ham. Vi hadde selvsagt ingen idé om å formidle budskapet om trenerskiftet på ulike måter til spillerne og resten av Fotball-Norge.

Stefan Johansen synes det er trist at Lagerbäck forlater Norge etter noen kaotiske måneder som har inneholdt knust EM-drøm mot Serbia, bråket rundt Alexander Sørloth og senest avlysningene av kampene mot Island og Romania i november.

– Det der synes jeg er en trist avslutning. Lars kom til Norge, fikk et veldig tett bånd med spillerne, alle likte ham veldig godt, og så ender det med kaos. Ikke så mye Sørloth-saken, for den løste vi bra internt, men kaoset under siste samling og at vi ikke klarte å prestere da det gjaldt mot Serbia. Lars hadde fortjent bedre. Det er kjipt at det ender som det gjør, sier Johansen.

Han ønsker samtidig Ståle Solbakken hjertelig velkommen i jobben.

– Jeg er veldig imponert over ham. Han virker som en meget autoritær fyr. Det han har tro på, følger han til punkt og prikke. Han virker som en veldig solid trener som har håndtert både med- og motgang. Det tyder på at han er en sterk lederskikkelse. Det blir meget spennende.

– Frykter du å miste kapteinsbindet?

– Jeg frykter det ikke, men jeg har vært med på mange trenerbytter og skjønner at sånne spørsmål stilles. Det er helt og holdent opp til Ståle. Men per dags dato er jeg fortsatt kaptein, jeg fortsetter med jobben jeg har gjort med å være en spillerne kan komme til hvis de lurer på noe, og så er det opp til Ståle. Jeg fortsetter til noe annet er sagt, sier Johansen.