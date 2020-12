Ståle Solbakken ny landslagssjef

Ståle Solbakken (52) tar over det norske landslaget.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ståle Solbakken tar over landslaget etter Lars Lagerbäck med virkning fra mandag 7. desember 2020. Det kommer frem i en pressemelding fra Norges Fotballforbund.

- Jeg er stolt og beæret over å ha blitt tilbudt jobben som ny landslagssjef. For meg er dette et godt tidspunkt å ta over. Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har gjort en solid jobb og utviklet et fundament det blir spennende å jobbe videre med. NFF har over tid bygd opp et godt fundament for landslag, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å bygge et sterkt team. Vi skal bruke tiden godt, for mars kommer fort, sier Ståle Solbakken, påtroppende landslagssjef for A-herrer.

Solbakken fikk sparken fra København i oktober. Han ble da kort tid etter lansert som arvtaker for Lars Lagerbäck.

– Jeg synes det er et godt valg. Det tyder på at det er Lagerback har trukket seg siden Ståle tar over allerede mandag. Når det gjelder Ståle så er det et bra valg. Jeg kjenner Ståle som en dyktig fagmann og dyktig leder, sier tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen til VG.

Les også Spillerne ble varslet om Solbakken-nyheten torsdag morgen

En klausul i kontrakten med Lars Lagerbäck regulerer rammene for eventuell fratredelse underveis i avtaleperioden, og det er disse rammene som følges nå.

- NFF vil takke Lars for den jobben han har gjort med våre beste menn. I løpet av hans tid har vi fått fram en hel ny generasjon landslagsspillere, som sammen med veteranene lover godt for fremtiden. Med Lars ved roret har vi løftet oss 40 plasser på FIFA-rankingen. Vi vant vår gruppe i Nations League i 2018 og vi var på god vei til å ta enda et steg opp i høst, men vi lykkes dessverre ikke i playoff-kampen for neste års EM. Det er et landslag på stell Ståle nå overtar og skal videreutvikle, sier fotballpresident i NFF Terje Svendsen.

VG får opplyst at Lars Lagerbäck vil komme med en uttalelse om saken.

– Resultatmessig har det vært bra, men så har han snublet på de viktigste kampene. Men for all del, jeg synes Lars Lagerbäck har gjort en bra jobb for Norge, sier «Drillo» på VGTVs sending.

VG oppdaterer saken.

Fakta Norske landslagssjefer siden 1990 2020-: Ståle Solbakken (fra 7. desember) 2017-20: Lars Lagerbäck 2013-16: Per-Mathias Høgmo 2009-13: Egil «Drillo» Olsen 2004-08: Åge Hareide 1998–2003: Nils Johan Semb 1990-98: Egil «Drillo» Olsen Kilde: NTB Les mer