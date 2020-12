Stikk etter stafettseier: – Sverige skal sendes tilbake til Svinesund

Herrene revansjerte kvinnenes svake stafett, og tok en suveren seier i Kontiolahti. Etter maktdemonstrasjonen kunne ikke Tarjei Bø dy seg.

SEIER: Tarjei Bø kunne ikke dy seg, og spøkte litt med svenskene etter stafettseieren. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Johannes Thingnes Bø gjorde det unødvendig spennende med både stavbrekk og flere bom på sin etappe, men kunne til slutt gå inn til et trygg seier, nesten 40 sekunder foran Sverige på annenplass.

Sveriges Sebastian Samuelson fyrte opp stemningen etter hans seier på jaktstarten lørdag, og fikk svar av Tarjei Bø etter stafetten.

– Så at vi mestret det alle mann, er vi fornøyd med. Det var en nydelig «build-up» at «Sebbe» vant i går og at han fikk meldt litt på norsk TV. Det fikk vi med oss. Vi har ikke snakket om noe annet siste døgnet at Sverige skal sendes tilbake til Svinesund igjen. Det var toppen av kransekaken, sier Bø til VG.

Tyskland ble nummer tre i Finland.

Les også Reagerer på coronabrudd: – Det høres sykt ut

Årets sensasjon i norsk skiskyting, Sturla Holm Lægreid, fikk tillit på åpningsetappen for Norge. 23-åringen, som er blant verdenselitens mest treffsikre på standplass, åpnet med fullt hus på første skyting.

Regjerende verdensmester Frankrike gikk på tre strafferunder og totalkollaps på andre skyting. Lægreid trøblet litt, men fylte ved hjelp av ekstraskuddene, og til veksling sendte han ut Vetle Sjåstad Christiansen i tet.

Dette var Lægreids stafettdebut for Norge.

– Jeg er veldig fornøyd med min innsats. Jeg hadde litt nerver før start. jeg går for Norge, så det er litt press og forventninger, men jeg taklet det bra. Jeg er veldig fornøyd med å få vekslet først, sier han til VG.

Tarjei Bø er imponert over lagkompisen.

– Jeg er veldig imponert over Sturla. Han er en uredd type, og har med rette fått selvtillit denne uken her. Han har kommet for å bli, han er ingen døgnflue. Han har kommet til verdenstoppen og har vist at han hører hjemme der. Nå har vi et fantastisk lag. Vi er fire som får gå stafett, men alle seks i verdenscupen har gjort det bra. Denne seieren er til alle seks, vi trenger alle gjennom vinteren, sier han til VG.

Les også Norsk fiasko på stafetten: – Dette er vondt

Det dannet seg en tettrio med Sjåstad Christiansen, Hviterussland og Tyskland på hans etappe. Samtlige fikk ned blinkene, med eller uten bruk av ekstraskudd, på første skyting, men neste gang trøblet nordmannen litt.

Skiskytteren fra Geilo skalv litt i beinene, men fikk til slutt ned blinkene, og i sporet viste han styrke. Tysklands ledelse ble raskt hentet inn, og Tarjei Bø ble sendt ut først.

Norge var favoritter før etappen. Tre av nordmennene har individuell seier denne sesongen, og etter hvert viste kvaliteten seg gjeldende vis-à-vis konkurrentene. Tarjei Bø gikk strålende og fylte blinkene to ganger.

– Tarjei Bø viser at han igjen er blant verdens beste skiskyttere. Det er trolig bare broren som kan matche ham, kommenterte Andreas Stabrun Smith i NRK.

Utgangspunktet kunne dermed ikke vært bedre for denne broren – nemlig Johannes Thingnes Bø – som gikk ut 24 sekunder foran Tyskland.

Les også Thingnes Bø med Maskorama-fleip etter bommen

Alt gikk imidlertid ikke på skinner. På sin første skyting måtte han hente frem samtlige ekstraskudd, og både Tyskland og Sverige nærmet seg.

– Det blir ekstremt jevnt. De formsterke svenskene er litt nærmere enn vi skulle ønske. Jeg skal være ærlig på at vi frykter dem litt i dag, sa Sjåstad Christiansen til NRK.

Få går like fort som Thingnes Bø i sporet, og avstanden økte inn mot siste skyting. Og heldigvis for Norge, var det en annen utgave av stryningen som dukket opp der.

En rask og nesten feilfri serie sendte nordmannen ut på en paraderunde inn mot stadion. For bak trøblet både Sverige og Tyskland, og brått var avstanden enda større.

Seieren ble en revansje etter kvinnenes stafett lørdag. Bom og fall ødela, og til slutt ble det en svak 8.-plass. Søndag satte herrene skapet på plass.