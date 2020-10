«Det er for mye å forvente at noen skal fylle skoene til Usain Bolt»

Kriseåret ble en opptur for Karsten Warholm (24). Men han frykter en reaksjon dersom OL blir avlyst.

Karsten Warholm har brukt den vanskelige 2020-sesongen til å pushe grensene ytterligere. Foto: Berit Roald, NTB

SOGNSVANN: – Nå er OL bare utsatt, men om det blir avlyst, vil jeg nok kjenne på det, innrømmer den doble verdensmesteren på 400 meter hekk.

Han tok én treningsfri dag etter at siste NM-øvelse var over og en rekordkort sesong unnagjort. Den mandagen brukte sunnmøringen og teamet på hjemreise fra Bergen til Oslo.

Så var det rett inn i ny sesongoppkjøring, der det utsatte Tokyo-OL naturlig nok er det store målet.

Hvis det blir noe OL, da. Koronapandemien har stengt ned hele verden. Det kan heller ikke Karsten Warholm gjøre noe med.

Han må vente, trene og motivere seg for at det blir OL på friidrettsstadion i Tokyo i august 2021.

Fakta Karsten Warholm Alder: 24 år (født 28. februar 1996) Favorittøvelse: 400 m hekk Klubb: Dimna Trener: Leif Olav Alnes Les mer ↓

– Jeg skal alltid finne en grunn til å gjøre jobben min, men i hodet mitt motiverer jeg meg til OL, sier Karsten Warholm. Foto: Berit Roald, NTB

«I hodet motiverer jeg meg for OL»

I år gikk det veldig bra. 24-åringen fra Ulsteinvik vant alt han stilte opp i etter at friidrettssesongen ble gjenåpnet, blant annet var han kun ni hundredeler fra den 28 år gamle verdensrekorden på 400 meter hekk.

Men hvordan takler Warholm en OL-avlysning til sommeren?

– Jeg har tenkt at det er en stor sannsynlighet for at det blir gjennomført. Men så har jeg også tenkt at jeg skal finne motivasjon til å løpe enda fortere om det ikke blir noe av. Jeg skal alltid finne en grunn til å gjøre jobben min, men i hodet mitt motiverer jeg meg til OL.

– Vil det være tyngre med en runde to av OL og avlysning?

– Jeg fikk egentlig ikke en kjempesmell da det ble utsatt i år.

– Overrasket du deg selv over egen reaksjon?

– Både og. Det handler ikke om at jeg er likegyldig. Men det endrer ikke planene mine. Målet er alltid å løpe så fort jeg kan. Og det er én måte å gjøre det på: Trene. Det er ikke opp til meg hva som skjer med OL. Jeg prøver å luke det bort, selv om det ikke er så lett. Jeg gikk ikke i kjelleren sist, jeg trente dagen etter med samme innsats. Men det vil nok føles verre om det blir avlyst, nå er det bare utsatt.

Fakta Tidenes raskeste på 400 meter hekk 1) Kevin Young, 46,78 (1992) 2) Karsten Warholm, 46,87 (2020) 3) Karsten Warholm, 46,92 (2019) 4) Abderrahman Samba, 46,98 (2018) 4) Rai Benjamin, 46,98 (2019) 6) Edwin Moses, 47,02 (1983) 6) Rai Benjamin, 47,02 (2019) 8) Bryan Bronson, 47,03 (1998) 9) Karsten Warholm, 47,07 (2020) 10) Karsten Warholm, 47,08 (2020) Les mer ↓

Karsten Warholm innledet den nye OL-sesongen med å løpe 400-meter flatt på 45,56 forrige uke. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Kompliment fra Ato Boldon

Han og friidrettskollegene fryktet lenge at sesongen var spolert. Men da den i midten av august ble gjenåpnet, var Warholm uslåelig på 400 meter hekk. Tre av tidene er topp-10 i verden på distansen gjennom tidene. Han vant fire av fire mulige Diamond League-stevner og inntok posisjonen som friidrettens kanskje største profil.

Senest i forrige uke ble han kalt «den nye Usain Bolt» i et Instagram-intervju med den firedobbelte OL-medaljevinneren Ato Boldon.

– Jeg misliker det ikke, innrømmer Warholm.

– Jeg skjønner hva han sier og tar det som en kjempekompliment. Men samtidig, Usain Bolts posisjon både i friidretten og verdensidretten generelt er unik. Poenget er at det er for mye å forvente at noen skal fylle de skoene. Kanskje det skjer en dag at noen får en lignende posisjon. Men friidretten klarte seg før Usain Bolt og må finne en måte å klare seg på også etter Usain Bolt. Det er ikke sånn at den eneste måten friidretten kan overleve på er at det kommer en ny Usain Bolt. Han var unik, nå må vi ha nye typer fordi Bolt har lagt opp.

– Føles det nesten litt urettferdig å bli målt opp mot ham?

– Jeg liker det egentlig. Og jeg skjønner intensjonen. Selvfølgelig håper jeg å komme opp på et så etablert nivå at folk snakker om meg som en av de beste i sporten. Det er jo et drømmescenario.

– Hvor opptatt er du av å skrive idrettshistorie?

– Det synes jeg er veldig kjekt. Det er ikke hovedmotivasjonen, men det er en del av greia som trigger. Levere resultater som er unike i historisk sammenheng. Det er de tingene jeg synes er kjekt å gjøre.

Warholm er allerede i gang med OL-sesongen og har planer om å putte mye mengde i banken. Dessuten håper han å få løpt stevner innendørs på nyåret, om situasjonen tillater det.

– Hvor har du mest å hente?

– Det er vanskelig å si. Vi har alltid bygd stein for stein og hatt kontinuitet i arbeidet. Det har vært litt av hemmeligheten, det kommer vi også til å fortsette med i fremtiden. Jeg har fortsatt mye å hente på hurtighet, utholdenhet og teknikk. Men å pinpointe den ene tingen ... 400 meter hekk er en veldig sammensatt øvelse.

Henriette Jæger, Karsten Warholm og Hedda Hynne ble hedret for prestasjonene i 2020 av Norges Friidrettsforbund tirsdag kveld. Foto: Berit Roald, NTB

Fant roen med lego

I tillegg til å løpe fortere, har han lært seg spesielt én ting i en sesong det nesten ikke var konkurransepress. Han har lært seg å slappe av. Warholm gir mye lego-bygging litt av æren for det.

– Jeg bygde mye lego da koronaen kom. Den roen jeg fant ved å gjøre det inn mot denne sesongen, var veldig unik. Jeg skulle selvfølgelig helst ikke vært i den settingen, men akkurat den delen har vært fin. Å få tatt ting litt rolig, trent, slappe av og drive med sånne ting som lego-bygging, har vært godt.

– Hvordan har «Karsten Warholm AS» gått i kriseåret?

– Kontraktene våre løp til og med denne sesongen. Men med prestasjonene jeg har levert, er det flere som har meldt seg på. Sånn sett er vi ikke i noe trøbbel. Vi har også et system som er såpass lite og billig i drift, vi trenger ikke mye for at satsingen skal gå rundt.

Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes er sammen om alt. Foto: Fredrik Hagen, NTB

– Så du kom greit unna økonomisk?

– Ja, men det er fordi vi har hatt fokus på prestasjoner. Hittil har jeg aldri melket navnet økonomisk på annen måte enn å levere resultater og stille opp for sponsorer.

– Hvis du rent hypotetisk blir tvunget til å legge opp, hva tenker du da om fremtiden?

– Hadde det skjedd akkurat nå, ville jeg tenkt at jeg er ung nok til å forsøke å få en utdannelse. Men forhåpentlig legger jeg opp ganske sent, og har med så mye god erfaring i bagasjen at jeg kan prøve andre ting. Jeg har ikke tenkt så mye på hva jeg skal gjøre etter karrieren, men jeg håper å finne noe som fyller tomrommet som idretten har lagt igjen i meg.

– Det er mange som opplever det tomrommet.

– Ja, naturlig nok. Jeg håper å finne noe som kan erstatte det. Men akkurat nå er det vanskelig for meg å forestille noe annet som kan være bra.

– Hva er ditt største ønske for 2021?

– Å få lagt min beste prestasjon i forhåpentlig en OL-finale.

– Og det betyr gull i OL?

– Nei, det vil jeg faktisk ikke si. Fordi det er et par andre karer som løper på et sånn nivå at de kan slå meg selv om jeg løper opp mot mitt beste. Det gjør hele settingen tricky, spennende og motiverende. Men hvis jeg får ut hele potensialet mitt i en OL-finale, så mener jeg at man kan være happy. Jeg vil jo helst vinne. Det er jo ingen hemmelighet, tenker jeg.