RBKs nye spiss på benken: Her er Hareides utvalgte

Rasmus Wiedesheim-Paul er med på benken. Der får han blant annet se en svært rutinert midtbanetrio starte mot Kristiansund.

Ubeseiret i serien. Åge Hareide har kun ett tap som RBK-trener - mot PSV. Foto: Christine Schefte

Med Anders Konradsen tilbake for fullt, Per Ciljan Skjelbred helt smertefri og Markus Henriksen på plass rår RBK-treneren over et stort luksusproblem på midten for tiden.

Så «stort» er luksusproblemet, at toppscorer Kristoffer Zachariassen - som mot Odd - settes på kanten foran bortekampen mot Kristiansund.

Holse til venstre?

Hareide velger nemlig å gjøre som det har sett ut på de siste formasjonstreningene: Å sette landslagsgutta rett inn på laget etter pausen.

Det betyr at Andre Hansen starter i mål. At Holmar Örn Eyjolfsson og Tore Reginiussen starter i midtforsvaret. At Markus Henriksen er å finne på midten. Og at både Dino Islamovic og Carlo Holse også starter i oppgjøret.

Det skjer i en lagoppstilling som kan by på et par overraskelser:

Carlo Holse kan bli skjøvet over på venstre, mens Zachariassen spiller ute til høyre.

Det vil nok også variere underveis om RBK spiller med to «sittende» på midten, eller om Skjelbred blir med mer framover som en av to indreløpere.

Ble passert av Molde

Kampen er for øvrig av det meget viktige slaget: Med Moldes seier lørdag handler det for det første om å passere erkerivalen på tabellen igjen. Med seier søndag kveld kan kanskje de største RBK-optimistene også tørre å tro på at det kan bli spennende om seriegullet likevel, ettersom Bodø/Glimt røk for nettopp Molde.

RBK-laget: Andre Hansen - Erlend Dahl Reitan, Tore Reginiussen, Holmar Örn Eyjolfsson, Pa Konate - Markus Henriksen, Per Ciljan Skjelbred - Kristoffer Zachariassen, Anders Konradsen, Carlo Holse - Dino Islamovic.

Benken: Julian Faye Lund, Even Hovland, Vegar Eggen Hedenstad, Pål-André Helland, Edvard Tagseth, Emil Konradsen Ceïde, Mikkel Konradsen Ceide, Rasmus Wiedesheim-Paul.

NB! Samuel Adegbenro har trent alternativt hele uka. Han er ikke kampklar.