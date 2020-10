Hushovd var i samme situasjon som Andreas (21): Advarer stortalentet mot disse fellene

DEN GAMLE OG NYE VINEN: Thor Hushovd er en av de største sykliste i norsk sykkelhistorie. Nå skal Andreas Leknessund prøve å overgå resultatene til den tidligere verdensmesteren. Foto: NTB Scanpix

Thor Hushovd mener alt ligger til rette for at Andreas Leknessund kan gjøre suksess som proffsyklist, men er klar på at det er fort gjort å gjøre enkle feil som kan koste dyrt.