Svenskene advarer Johaug: – Ingen i verden slår dette

Både Ebba Andersson og Frida Karlsson viser fryktinngytende form før årets langrennssesong. Svenskene lover Therese Johaug hard kamp.

LANGRENNSESS: Johaug er Norges fremste langrennsløper på kvinnesiden. Foto: Stian Lysberg Solum

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Fredag ble den norske langrennssesongen staket i gang med sprint på Beitostølen, men også i Sverige går de fort.

I Bruksvallarna sto det mellom Ebba Andersson og supertalentet Frida Karlsson, hvor det var førstnevnte som vant med noen få sekunder.

– Det er ingen i verden som slår dette, sier Linn Svahn, som endte på 4.-plass i Sverige, til Aftonbladet.

Verdens beste skiløper i fjor var Therese Johaug (32). Hun har lenge vært totaldominerende på langdistanse, og under VM i Seefeld i 2019 ble det tre gull. I forkant av årets sesong kommer det en advarsel fra frittalende Svahn, som vant sprintverdenscupen i fjor.

– Hun må bite godt fra seg for å klare å henge med, det er min spådom, sier hun og får delvis støtte av landslagstrener Stefan Thomson.

– De går utrolig sterke løp. Går Ebba og Frida slik, kommer de til å slåss høyt oppe. Det kan jeg garantere, sier han til den svenske avisen.

Karlsson er klar over at kampen mot Johaug blir tøff. Hun setter pris på støtten fra lagvenninnen, men kaller spådommen om dominans for «spekulasjoner».

– Hun sitter ikke trygt

VG snakket med det svenske stjerneskuddet i sommer. Karlsson har en rekke ganger blitt sammenlignet med Johaug – blant annet fordi begge har en enorm kapasitet – men lever enn så lenge komfortabelt i skyggen av Johaug.

Det betyr imidlertid ikke at hun snart vil gå ut av sporet og smette forbi.

– Det er selvsagt at det er fokus på henne, for det er hun som er best akkurat nå. Samtidig har hun sittet på tronen lenge nå, og det er mange i vårt lag som banker på døren og drar i beinet hennes. Så hun sitter ikke trygt. Det synes jeg er utrolig inspirerende. Vi er der, og hun kan ikke sitte og slappe av der oppe, fortalte svensken til VG.

Forrige sesong fikk Karlsson startnekt etter en helsesjekk, og kampen om en plassering høyt i verdenscupen ble spolert. Men i sesongens siste renn fikk hun igjen vist hva som bor i den utholdende kroppen. For første gang i karrieren slo hun nettopp Johaug, og det i Norges nasjonalarena, Holmenkollen.

– Det var en mental barriere å bryte for meg. Nå vet jeg at jeg på mine beste dager, når alt klaffer, har muligheten til å stå øverst på pallen, advarte Karlsson før den kommende sesongen.