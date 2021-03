Keepertalent signerer proffkontrakt med RBK: – Dette har jeg trent for hele livet

Rosenborg henter en målvakt opp fra egne rekker. Det er ikke hverdagskost.

SIGNERT: Sander Tangvik tar steget opp fra akademiet og blir a-lagsspiller for Rosenborg. Foto: Christine Schefte

Even Berthelsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Trondheimsgutten Sander Tangvik skrev torsdag under på kontrakten som binder han til Rosenborg de tre neste sesongene.

Det melder RBK på egne nettsider.

– I mange år har jeg har sittet på Lerkendal sammen med min far og kjent på stemningen, så det å stå her i dag er jeg utrolig stolt over, sier Tangvik til rbk.no.

Målvakten spilte totalt ti kamper for Rosenborg 2 forrige sesong i PostNord-ligaen. I tillegg har han landskamper for Norge u15, u16, u17 og u18.

Det siste halvannet året har han trent fast med a-laget, men det er først på torsdag han ble et fullverdig medlem av troppen.

– Hvis jeg skal beskrive meg selv er det høy, god rekkevidde, og jeg er rolig med ballen i beina, sier Tangvik til nettsiden.

Les også Rosenborg-trener Geir Hansen om fotball-frafallet: – Dette er bekymringsfullt

– Veldig fortjent

Samtidig blir 18-åringen den første keeperen på mange år som tar steget gjennom akademi og inn i A-stallen.

Det har ikke Rosenborg til vane å gjøre. Av tidligere spillere er det kun Ola By Rise, Alexander Lund Hansen og Even Barli som har gjort det samme.

– Han kom som en 155 cm høy keeper til Rosenborg, men selv i tiden før RBK har han trent mye sammen med sin far. Han har nå utviklet seg til å bli en veldig god teknisk keeper. Dette er veldig fortjent, fordi han trent veldig mye for å nå sitt mål, sier akademi-keepertrener Alexander Lund Hansen til egne nettsider.

NY SPILLER: Trønderen Sander Tangvik er ny Rosenborg-spiller. Foto: Rosenborg BK

Roar Vikvang, som er akademileder, sier til nettsiden at proffkontrakten til Tangvik er en seier for trøndersk fotball.

– Både for akademi og klubb er dette stor stas når spillere blir god nok for å ta steget opp i A-stall.