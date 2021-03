Borte best for Liverpool - Wolves-keeper fikk tøff smell

(Wolverhampton-Liverpool 0–1) Rui Patricio ble liggende på banen i et kvarter etter en tøff smell i hoderegionen. Wolverhampton-keeperen ble båret av i hjemmetapet for Liverpool.

– Han er bevisst og snakker. Han er OK. Han kommer tilbake, sier Nuno Espirito Santo til Sky Sports. Wolverhampton-manageren antyder at det handler om en hjernerystelse. Ifølge Wolves-stopper Romain Saiss var keeperen også ved bevissthet mens han lå ute på banen.

Det er skaden til Wolves-keeper Rui Patricio det handler etter kampen på Molineux. Matchen ble stoppet i et kvarter mens portugiseren ble tilført oksygen og ble beskyttet med en nakkekrage før han ble båret av. Han skal ha kollidert med kneet til sin egen midtstopper Conor Coady i en situasjon hvor en scoring av Mohamed Salah ble avblåst for offside fem minutter før kampslutt.

Men linjemannen holdt flagget nede i den tette situasjonen.

– Reglene er klare. Dommerne holder flagget nede og det skal spilles til fløyten lyder. Det oppstår situasjoner. Dette blir ikke den eneste, sier Santo til BBC.

– En fryktelig situasjon. Jeg har snakket med Wolverhampton-ledelsen. De er ganske positive. Et skikkelig sjokk, beskriver Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Jeg håper at det ikke er noe seriøst og at han kommer seg raskt, sier landsmann og matchvinner Diogo Jota til Sky Sports.

Liverpool er i ferd med å gjøre et av de svakeste forsvar av tittelen siden Premier League startet i 1992/93-sesongen. Men det hjalp med seier på Molineux – den fjerde seieren på de fem siste bortekampene i Premier League.

Når vi legger til to trygge seirer over Leipzig i Budapest, så er det ingen tvil om at Liverpool for tiden fungerer best borte fra Merseyside.

Jota sto for 1. omgangs høydepunkt. Den tidligere Wolves-spilleren satte inn 0–1 i tilleggsminutt nummer to etter en kombinasjon mellom Sadio Mané og Mohamed Salah.

Portugiserens skudd satt nede i landsmannen Rui Patricios høyre hjørne. Den senere så uheldige keeperen fikk en hanske på ballen, men det var ikke nok. Dermed scoret Liverpool på sin tredje sjanse. Mané hadde de to første.

– Et godt mål, sier Jota som sier det er «veldig spesielt» å være tilbake på sin gamle hjemmebane.

0–1: Diego Jota så ut til å takke høyere makter etter å ha satt inn scoringen rett før pause – på pasning fra Sadio Mané. Foto: PAUL ELLIS / X01348

Hjemmelaget var ikke uten muligheter. Men hverken Ruben Neves eller Nélson Semedo klarte å få ballen forbi Alisson i Liverpool-buret. Men brasse-keeperen var heldig da han mistet et innlegg fra Adama Traore i starten. Alisson kolliderte med Semedo. Wolves kunne ha startet kampen med et straffespark.

– Jeg mener det er straffe, sier Erik Thorstvedt i TV 2 studio.

Conor Coady fikk en stor sjanse til å score på sin gamle klubb rett etter pause, men Wolverhampton-kapteinen headet over. Nuno Espirito Santos lag lider av skaden til Raúl Jiménez - han er også ute etter en smell i hodet. Uten spissen mangler skarpheten foran mål. To scoringer på de fire siste kampene har gitt kun to poeng.

Liverpools nyinnkjøpte stopperpar Nat Phillips og Ozan Kabak holdt nullen igjen, mens Salah var noen centimeter offside da han satte ballen i mål fem minutter før slutt. Så fikk Wolverhampton-keeper Patricio den fryktelige smellen.

Ting går ikke definitivt ikke de gules vei for tiden.

– En ekstremt frustrerende sesong for Wolverhampton, sier TV 2-kommentator Nils Johan Semb.

Liverpool ligger nå fem poeng bak Chelsea på den fjerde og siste Champions League-plassen.

– Alt handlet om resultatet, sier Jürgen Klopp.

– Det er helt greit for meg at vinner tre «skitne poeng», sier Liverpool-manageren som mente laget ikke var påskrudd nok fra start. Men Klopp er storfornøyd med svært viktig seier foran landslagspausen.