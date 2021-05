Emil vil vise verden at en gutt fra Finnsnes og Haiti kan nå så langt han vil

I niendeklasse bestemte Emil Konradsen Ceïde seg for å bli best. Der og da forsvant brus og godteri ut av livet.

Emil Konradsen Ceïde har en spennende sesong foran seg. Dette er året han virkelig vil gjøre seg gjeldende. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

- Helt siden jeg bodde på Finnsnes, og ingen trodde at «brorsan» og jeg kunne nå særlig langt, har jeg prøvd å gjøre det lille ekstra. Vi er heldigvis født med gode gener, så vi tenker ikke så mye på styrke og sånt, så vi har bare trent fotball og øvd på situasjoner vi vet vi kommer i i kamp.

Søndag eliteseriestarter Rosenborg borte mot Vålerenga.

Denne sesongen er det knyttet store forventninger til Emil Konradsen Ceïde. 19-åringen fra Finnsnes anses som Rosenborgs desidert mest spennende talent.

Og blir omtalt som en dønn seriøs unggutt uten nykker. En som er veldig strukturert i måten å jobbe på.

- Kjenner du deg igjen i det?

- Ja, det vil jeg si. Jeg forsøker selvfølgelig å bli best mulig på alle måter. Spise riktig. Sove riktig. Drikke godt. Trene ekstra.

- Er det et fokus du har fått nå, eller har det vært der hele tiden?

- Nei, det begynte da vi gikk i niendeklasse, sier han.

Broren Mikkel er viktig for Emil. Nå kan de to gå på jobb sammen hver eneste dag. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

«Vi» er han og broren Mikkel Konradsen Ceïde, som også har proffkontrakt med Rosenborg.

- Da bestemte vi oss for at om vi skulle bli best, måtte vi gjøre som de beste gjør. Da kunne vi ikke drive og spise mye godteri og drikke brus. Det er ikke bra for kroppen. Det er ikke verdt det i det lange løp.

En uvanlig avgjørelse for gutter midt i tenårene.

- Det var litt vanskelig i starten, men man blir vant til det. Det er verdt det, fordi det er for fotballen.

Tryggere

Kantspilleren sitter på en betongkasse på sidelinjen av Salmarbanen på Lerkendal. Det er tolv dager til seriestarten borte mot Vålerenga når intervjuet gjøres.

Den allsidige kantspilleren fremstår på en helt annen måte enn for bare ett år siden.

Nå er han tryggere. Og det skinner gjennom.

- Jeg er blitt mer meg selv på intervju. Før svarte jeg så forsiktig som mulig. Nå sier jeg det jeg tenker, sier han.

Ceïde har fått en ny rolle denne sesongen. Det gjør at han kan være enda mer direkte, mener han. Foto: Rune Petter Ness

- Hva er annerledes i år kontra i fjor?

- Jeg er blitt mer integrert i gruppen, føler at jeg er blitt bedre kjent med alle og mye mer komfortabel. Jeg har begynt å ta mer plass på banen også. Det kommer av at jeg har fått tillit av treneren, og at lagkameratene stoler på meg.

Skiftet ving

I vinter tok Rosenborg-trener Åge Hareide en avgjørelse. Ceïde ble flyttet fra venstrekanten til høyresiden.

Det har sett ut til å klaffe på direkten. Han ser mer besluttsom ut på banen også.

- Om jeg kommer én mot én, eller er forbi backen, er det bare å smelle den inn eller skyte på mål. Jeg blir mer direkte på høyresiden. På venstre blir det mer finter. Kommer jeg ned på linjen, bruker jeg noen ekstra sekunder fordi venstrefoten min ikke er like bra som den høyre. Da kan jeg bruke ekstra tid på å bestemme meg, og plutselig er det for sent, sier han.

Akkurat nå er Lerkendal og Rosenborg nok. Selv om det er han som anses som den store gullkalven, den som – om han virkelig slår til - har potensial for å dra inn den største salgssummen i dagens RBK-tropp, stresser han ikke med å komme seg ut.

Vil bli en av de store

Men la det ikke være tvil. Ambisjonene hans strekker seg langt utenfor Lerkendal.

Det han strekker seg etter, er det han ser på tv når han tøyer litt på leggetiden Champions League-kvelder.

Om det ikke er favorittlaget Liverpool som spiller, studerer Ceïde angrepsspillerne i verdens største klubber.

Og når Adresseavisen spør om hvor han ser seg selv om to eller fem år, er han ikke snau. Han sier akkurat det han tenker.

Angrepsspilleren lar seg inspirere av de store angrepsspillerne i verden. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

Nå er han ikke lenger den blyge, forsiktige karen som veide sine ord med gullvekt.

- Om fem år vil jeg si at jeg spiller i en veldig bra klubb. At jeg viser verden hva jeg kan. At selv en gutt fra Finnsnes, Haiti eller Tromsø kan nå så langt han vil, sier han.

«En veldig bra klubb» er i denne sammenhengen en Champions League-klubb. Fra en av de store ligaene.

- Det å komme seg videre fra Rosenborg er ikke noe jeg stresser med. Det er Norges beste klubb, og det å spille foran fansen her på Lerkendal gir en ekstremt god følelse. Jeg stresser ikke, men om fem år skal jeg spille i en veldig stor klubb.

Inspirert av PSG-stjerne

Alderen er riktig for de utenlandske toppklubbene. Spisskompetansen, med fart og ballbehandling i første rekke, likeså. Allsidigheten, det at han kan brukes på begge sider, passer også. Om målpoengene kommer i tillegg, er veien veldig kort fra Trondheim til det store utlandet.

Det vet også Ceïde.

- Ja. Jeg vet hva jeg kan og hvilke ferdigheter jeg har, og jeg kan nå veldig langt.

Tidligere i år kom Åge Hareides assistenttrener Geir Hansen med et videoklipp av PSG-stjernen Kylian Mbappe og viste det til angreps-talentet. Svaret kom kontant.

- Jeg sa at det skal være meg i år. Mbappe er ekstremt direkte. Hver gang han får ballen, kjører han bare rett på. Det skal jeg bli mye bedre på. I noen kamper føler jeg at jeg tramper på ballen for lenge. Men det kommer. Det kommer, sier Ceïde.

Mål: Triple målpoeng

Det er med andre ord ikke bare klubben, omgivelsene og pressen som har forventninger til 19-åringen fra Finnsnes. Det til tross for at det var forholdsvis langt mellom målpoengene i 2020.

På 19 starter og ni innhopp, ble det med fem målgivende pasninger.

- Kjenner du på et press?

- Nei, det gjør jeg ikke. Jeg får bare beskjed om å kose meg, og føler ikke noe press i det hele tatt. Faktisk ikke, sier han.

Dessuten deler Ceïde forventningene. De kommer bare som en konsekvens av at han har gjort noe bra, mener 19-åringen.

- Hvilke krav setter du til deg selv i år? Hva skal du levere?

- I år skal jeg ha 15 målpoeng. Jeg skal ha både mål og målgivende. Da er jeg fornøyd. Jeg er angrepsspiller, og en angrepsspiller skal score mål. Helt siden jeg var liten har jeg alltid ønsket å score mål og ha målgivende til andre. Det er en del av å spille i angrep, sier Ceïde.

– Skal tilbake der RBK skal være

De som har spilt fotball som barn, kjenner igjen euforien av å score mål.

- Kjennes det likedan nå?

- Jeg kjenner det mer nå, vil jeg si. Da jeg scoret i treningskampen (mot Raufoss, journ.anm.), holdt jeg på å miste hodet helt. Men jeg tenkte «rolig, det er en treningskamp, jeg kan ikke holde på sånn i dag», sier han og gliser.

Tanken er at det kommer større anledninger. Og flere muligheter til å miste fatningen. I en sesong der Rosenborg skal forbedre seg fra de to foregående, som begge har endt uten seriegull.

Adresseavisen har for øvrig tippet at det ikke går helt til topps i år heller.

- Jeg gleder meg ekstremt mye. Vi har jobbet veldig hardt de siste månedene, og det er for et mål. Vi ønsker å få Rosenborg tilbake der vi skal være.