TIL på spissjakt i kveld: – Har dere noen gode tips?

Gaute Helstrup etter onsdagens trening. Tobias Stein Eilertsen

Runar Espejords skade gjør at TIL vurderer ny spiss før overgangsvinduet stenger. Men trolig ender det med at klubben må gå for interne løsninger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden