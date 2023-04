Fantomavslutning av Hovland – spilte seg inn i seierskampen

Viktor Hovland (25) fikk en verst tenkelig start søndag ettermiddag, men Ekeberg-mannen viste mental styrke og slo tilbake med golf i verdensklasse. Dermed er han i seierskampen i majorturneringen The Masters.

I FYR OG FLAMME: Viktor Hovland storspilte søndag ettermiddag.

For etter å ha misbrukt en god mulighet med sitt aller første slag og deretter ha fått to bogeyer på rad, våknet Hovland til liv. Med fem birdier på rad spilte han seg plutselig inn i seierskampen. Det er en tangering av Hovlands beste birdierekke på PGA-touren.

– For en snuoperasjon, sier Discovery-ekspert Henrik Bjørnstad.

Hovland avsluttet til slutt runden på to slag under par og åtte slag under par sammenlagt. Dermed er han i skrivende stund tre slag bak lederen Brooks Koepka, mens Jon Rahm, nummer to, er bare ett slag foran Hovland.

– Det er mye som kan skje, det ser man jo. Gjør man et par birdier når det spilles så tøft som det her, er det fort gjort at de andre gjør bogeyer. Det er fortsatt mye golf igjen, men vi har iallfall en mulighet, sier Hovland til discovery+.

Turneringen på Augusta-banen er blitt stanset flere ganger på grunn av sterk vind og store nedbørsmengder. Egentlig skulle den tredje runden blitt spilt ferdig på lørdag, men i stedet måtte den gjenopptas på søndagen. For Hovlands del åpnet han med en birdieputt, men misbrukte den.

Deretter ble det to bogeyer på rad for nordmannen. Han dalte på resultatlisten og lå på det tidspunktet tre slag over par på runden.

– Jeg tenkte: «Dette suger litt», men det skjer fort. Slår man et par bra slag og senker et par putter, kommer man i flytsonen. Da tenker man at det bare er å kjøre på, mens når det stanger litt imot så er det vanskeligere å være aggressiv, sier Hovland.

For det skulle altså snu fullstendig. Mens Brooks Koepka og Jon Rahm begynte å trøble, vartet Hovland opp med fantomgolf. Med fem birdier på rad tok han plutselig innpå teten og kunne øyne en seierskamp inn mot de siste 18 hullene senere søndag.

Etter birdiebonanzaen måtte Hovland frem med brannslukningsapparatet. På hull 17 styrte han mot en bogey, men 25-åringen reddet seg inn med en sterk putt. Den var minst like viktig som de foregående fem birdieputtene, slo Discovery-kommentator Per Haugsrud fast.

På hull 18 ble det nesten nok en birdie, men Hovland hadde ikke centimeterne på sin side. Dermed er han på åtte slag under par før The Masters avsluttes senere søndag kveld. Hovland skal gå i samme gruppe som Patrick Cantlay og slår ut klokken 20.24.