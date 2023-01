Bekreftet: Frank Lampard sparket i Everton

Frank Lampard (44) er ferdig som Everton-manager.

Det bekrefter klubben i en pressemelding.

Avgjørelsen kommer i kjølvannet av helgens 0–2-tap mot West Ham.

Lampard ble ansatt som Everton-manager for et år siden. Han tok over laget -som med nød og neppe unnslapp nedrykk forrige sesong - etter at Rafael Benitez fikk sparken.

Denne sesongen har imidlertid blitt like tung som den forrige. De blå fra Liverpool ligger nest sist på tabellen med 15 poeng - like mange som tabelljumbo Southampton.

I tillegg er Everton laget med færrest seire i Premier League. Kun tre ganger har de fått med seg trepoengere denne sesongen. Forrige seier kom mot Crystal Palace 22. oktober i fjor.

Laget er også ute av begge de engelske cupene.

Av de 44 kampene Lampard har ledet Merseyside-laget, har 24 av de endt med tap. Kun åtte har endt med seier.

Jobben som Everton-manager var Lampards andre hovedtrenerjobb i den engelske toppdivisjonen. Fra 2019 til 2021 var han manager for Chelsea.

Før han tok over klubben han spilte for i 13 år, var han manager for Derby. Det var Lampards første trenerjobb på toppnivå.

Etter 0–2-tapet i helgen mange som forventet at Lampard sine dager som Everton-manager var talte. Blant annet styrelederen i Evertons norske supporterklubb, Helge Grunnevåg, forventet at den tidligere midtbanegeneralen var ferdig.

– Han er nok ferdig. Men hvem vil egentlig overta dette sammensuriet? Lampard har blitt kastet under bussen. Lagets form gjenspeiler det som skjer i klubben, sa Grunnevåg til VG etter tapet mot West Ham.