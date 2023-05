Vegard Venli

Nicholas Bergh Journalist

(Aftenposten:) Se for deg at du bruker tusenvis av kroner på en fotballtur. Så, rett før kampen, finner du ut at billetten din ikke eksisterer.

Du har reist helt til England, og nå føles alt som en løgn.

Aftenposten kan nå avsløre at 68 fotballsupportere denne våren har kjøpt billetter som ikke finnes. Alle har anmeldt én og samme mann til politiet.

Det starter med fristende tilbud. Så kommer løftene. Og til slutt stillheten – og sinnet.

Selgeren etterforskes nå av politiet og er siktet for grovt bedrageri. Han er forelagt innholdet i denne artikkelen, men har valgt ikke å kommentere det.

Her er tekstmeldingene som viser hvordan han jobbet.