Kajsa Vickhoff Lie hylles av superstjernen: – En av de mest inspirerende historiene

MÉRIBEL/OSLO (VG) Kajsa Vickhoff Lie (24) overrasket alle da hun sikret VM-bronse i super-G. Men det ble ekstremt nervepirrende i målområdet.

NERVØST: Kajsa Vickhoff Lie og Mikaela Shiffrin under Super-G-en. 1 av 6 Foto: Lise Åserud / NTB

Nå hylles den norske 24-åringen av stjernen Mikaela Shiffrin, som tok sølv i onsdagens super-G.

– Hun er en av de naturlig vakreste skikjørerne jeg noensinne har sett, innleder Shiffrin til VG og andre medier i Méribel.

Den amerikanske 27-åringen er tydelig berørt av måten Kajsa Vickhoff Lie har kommet tilbake etter et langt skadeavbrekk.

For to år siden pådro hun seg brudd i leggen etter et stygt fall i Val di Fassa. 24-åringen måtte gjennom flere operasjoner. Nylig kom hun tilbake og overrasket med andreplass i utfor i Cortina d’Ampezzo.

– Å se henne på pallen i Cortina var emosjonelt for alle utøvere, fordi vi kjenner den følelsen. Og hun har gitt så mye for å komme dit. Å få VM-medalje også, da blir det en av de mest inspirerende historiene i vår generasjon, synes jeg, sier Shiffrin.

– Gleden hennes er så ekte, og det har vært en så umulig reise for alle å forstå. Å ta VM-medalje er veldig imponerende, sier superstjernen.

Hun holdt pusten sammen med den norske bronsevinneren fra Bærums Skiklub i målområdet. Det ble svært spennende. Kajsa Vickhoff Lie nektet å la seg gratulere før det var over.

VG intervjuet henne kort tid før bronsen var i boks:

Med startnummer 30 kom Alice Robinson fra New Zealand susende. Hun truet den første norske VM-medaljen i en fartsdisiplin på kvinnesiden siden 1993.

Robinson var litt for sent ute, og kjørte inn til 7. plass – 21 hundredeler bak Vickhoff Lie, som endelig kunne puste ut.

Italienske Marta Bassino tok VM-gullet foran Mikaela Shiffrin. Bronsen ble delt mellom Vickhoff Lie og Cornelia Hütter.

Ragnhild Mowinckel viste også strålende form, men én stygg feil ødela for henne. I målområdet ble en nervøs Vickhoff Lie omfavnet at Mowinckel.

– Nå begynner det å nærme seg, og jeg kan snart ta imot gratulasjoner. Når mamma og pappa er her og ser på, så prøver jeg å gi dem litt ekstra valuta for pengene. Jeg lever i en drøm, sier Vickhoff Lie til VG – minutter før hun sikret medaljen.

– Det er det verste og det beste jeg har opplevd. Å være på tredje.. jeg tar ikke imot gratulasjoner før alle har kjørt, sier Vickhoff Lie til Viaplay.

GULL-VINNER: Marta Bassino.

Vickhoff Lie kjørte tidlig og ledet rennet en liten stund – før de største kanonene kom. Men også de fikk problemer med den norske 24-åringen.

Lara Gut-Behrami, regjerende olympisk mester og regjerende verdensmester i super-G, var blant kvinnene som kom inn bak Vickhoff Lie.

Den eneste norske kvinne som har tatt VM-medalje i super-G før, er Astrid Lødemel, som tok bronse i 1993.

I januar overrasket Kajsa Vickhoff Lie med andreplass i utfor i Cortina d’Ampezzo – etter at hun nylig hadde kommet tilbake fra halvannet års skadeavbrekk. Hun falt stygt under super-G-rennet i Val di Fassa i februar 2021.

– Lettere enn du tror. Her er det full «gunnings», var beskjeden fra trener Thomas Rødseth på den norske radioen til Kajsa Vickhoff Lie før hun satte utfor.

Lagvenninne Ragnhild Mowinckel var på vei mot det helt store, noe som ville vippet Kajsa Vickhoff Lie ned fra pallen.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg prøvde. Jeg fikk med meg fart og var klar for planen jeg hadde lagt. Da jeg kom til mellompartiet fikk jeg et feilskjær, men til gjengjeld prøvde jeg i dag, sier Mowinckel til VG.

– Jeg tror gullet ryker i «galgen», kommenterte Viaplays Andreas Toft da Ragnhild Mowinckel kjørte inn til 5. plass.

Hun hadde grønne tider hele veien, men én feil gjorde at sluttiden var rød – 36 hundredeler bak Marta Bassino.

– Det virker sånn, supplerte Viaplay-ekspert Marius Arnesen og mente den norske jenta kjørte for «spisst og tøft».

Å være tøff hadde Mowinckel fått beskjed om på forhånd.

– Det går lett. Vær tøff på linja. Det er mye å hente på å tørre å kjøre rent, var beskjeden fra trener Thomas Rødseth på den norske radioen til Ragnhild Mowinckel.