FCK-trener ergrer seg over misset Haaland-mulighet – røper tyn fra Solbakken

FC København-trener Jacob Neestrup ergrer seg over at den danske storklubben ikke sikret seg Erling Braut Haalands signatur da han prøvespilte for dem i 2017.

Erling Braut Haaland var på prøvespill i FC København.

Haaland var bare 16 år da han for fem år siden var på prøvespill i den danske hovedstadsklubben. Den gang var landslagssjef Ståle Solbakken klubbens manager.

Jacob Neestrup var på sin side U17-lagstrener i FCK, og i et intervju med nyhetsbyrået Ritzau legger han ikke skjul på at Haalands fem til sju dager lange prøvespill fortsatt sitter i minnet.

Nordmannen trente med nettopp klubbens U17- og U19-lag. Dermed hadde Neestrup god anledning til å se den nåværende Manchester City-stjernen.

– Skulle vi ha gjort alt for å sikre oss Haaland den gangen? Ja, det skulle vi nok. Vår tidligere manager Ståle har da også ertet oss, og blant annet meg også, med at vi skylder en milliard og en 50-lapp i bøtekassen, sier Neestrup.

Han huske samtidig ikke nøyaktig hvilke vurderinger som ble gjort rundt Haaland i 2017.

– Han spilte en intern treningskamp, og der kunne man veldig godt se at han er en veldig, veldig bra spiller. Hvorfor vi ikke fikk hentet ham, husker jeg ikke. Det sier noe om hvor komplekst talentutvikling og talentidentifisering er, sier Neestrup.

Tirsdag møter Haalands City nettopp FCK i mesterligaen. Kampen går i Parken i København.