Kristoffersen-lagkamerats skade oppildnet diskusjonen i retten: – Uvissheten var verst

OSLO TINGRETT: Patricksson lever et relativt tilbaketrukket liv sammenlignet med Henrik Kristoffersen.

Men 26-åringen har likevel klart å skape temperatur i Oslo tingrett denne uken.

Grunnen er en ulykksalig episode fra Italia i desember 2016.

Kristoffersens hovedmål med søksmålet mot Skiforbundet er tilgang til Red Bulls omfattende støtteapparat. Et sentralt tema i den pågående rettssaken er om tilbudet Skiforbundet har er godt nok.

Tok korsbåndet

Kristoffersen sa klart fra at han ikke er fornøyd med støtteapparatet da han forklarte seg onsdag, og særlig tilgangen på fysioterapeuter ble trukket frem.

Far og manager, Lars Kristoffersen, gjentok budskapet i en opphetet spørsmål og svar-runde med Skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan.

– Et 3.-divisjonslag i fotball har større tilgang på medisinsk personell enn teknikklaget til Norge i verdenscupen har. Det er ikke en standard som er akseptabel. Dette er en diskusjon som har pågått over flere år, sa Lars Kristoffersen.

– Hva er en akseptabel standard da, spurte Bjørgan.

– Det må i alle fall være en fysioterapeut til stede i bakken. Det er et minstekrav, svarte Kristoffersen.

Én gang det ikke var fysioterapeut fra Skiforbundet på skitrening var da verdenscuplaget forberedte seg til renn i Alta Badia i desember 2016. Denne episoden henviste både Henrik og Lars Kristoffersen til i sine forklaringer.

Det var da Axel William Patricksson tok korsbåndet.

– Jeg var på trening i Italia og hadde et fall hvor jeg kjente at det skjedde noe i kneet. Jeg tok kontakt med det medisinske apparatet på landslaget, som sa at det beste var å sende en fysioterapeut fra Val Gardena til Paganella, der vi var, forteller Patricksson.

– Så kom han over på ettermiddagen. Da fikk jeg så godt som konstatert at det var et korsbåndbrudd. Det kan man ikke si 100 prosent før det er tatt et MR-bilde, men basert på de kliniske undersøkelsene, så var det ikke mye tvil, fortsetter han.

Fakta: Fakta om konflikten Konflikten bunner i at Kristoffersen vil ha et Red Bull-klistremerke på hjelmen. Det er hans personlige sponsor. Problemet er at Norges Skiforbund har solgt hjelmrettigheten til Telenor. Kristoffersen mener at en større Red Bull-avtale vil åpne døren til et nytt omfattende støtteapparat og en trygghet etter endt karriere for ham selv. Skiforbundet frykter hva som vil skje med deres landslagsmodell hvis Kristoffersen får medhold. Da er de redd for at sponsorpengene forsvinner ut av forbundets hender.

Forsikringstrøbbel

Patricksson overnattet i Paganella, før han reiste med resten av laget til Alta Badia. På grunn av rot med forsikringsselskapet, som ville at Patricksson skulle ta MR i Italia før de tok regningen, tok det ekstra tid før 26-åringen kom seg hjem.

– Jeg hadde ikke noe vondt eller problem, sånn sett. Så det var mest det at jeg kunne fått svar tidligere eller senere. Det var kjipt ikke å vite om det var alvorlig eller ikke, sier han.

– Uvissheten var verst, legger han til.

Patricksson bodde på samme hotellrom som Henrik Kristoffersen etter at han ble skadet, men kom seg til slutt hjem etter å ha tatt taxi til flyplassen.

– Det var for at trenerne skulle slippe å kjøre meg til flyplassen. Det skjønner jeg. Jeg hadde ikke vondt og kunne gå på beinet, sier Oslo-gutten.

Ryste vil svare i retten

Alpinisten er ikke landslagsløper lenger, men vil ikke kritisere landslagets medisinske apparat.

– Når det gjelder skaden min, så har jeg fått god oppfølging. Det er ikke noe jeg har savnet der, sier Patricksson.

Skiforbundet opplyser om at sportssjef Claus Ryste vil svare på kritikken fra familien Kristoffersen når han skal vitne i Oslo tingrett fredag.

– Sportssjef Claus Ryste vil orientere om det medisinske apparatet i alpint i retten i morgen (fredag). Utover det Patricksson sier har vi ingen kommentar nå, sier kommunikasjonssjef Espen Graff.