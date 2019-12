Thingnes Bø nådde imponerende milepæl: – Jeg gikk i kjelleren

Seieren var stryningens 40. i karrieren. I alt står han med 21 seirer i sprintrenn.

Fredag skjøt 26-åringen fullt på liggende skyting, men måtte tåle en strafferunde på stående. Sedvanlig solid fart i sporet gjorde likevel at konkurrentene ikke klarte å matche tiden hans.

– Det var planen å gå hardt ut. Jeg prøvde å samle beina og se framover. Det var det jeg skulle tenke på i dag, sa Thingnes Bø til NRK.

– Jeg hadde veldig lyst på ti treff, så jeg senket skuldrene og var bestemt. Dessverre ble det en bom, men jeg gikk i kjelleren på sisterunden, tilføyde han.

Franske Simon Desthieux ble nummer to i Hochfilzen, mens russiske Alexander Loginov tok tredjeplassen. De var slått med henholdsvis 7,8 og 14,6 sekunder av Thingnes Bø.

Tarjei med rakettfart

Storebror Tarjei Bø beviste også at formen er god i Hochfilzen. Han skjøt fullt på liggende og fikk ryggen på lillebror Johannes på mellomrunden. Det kostet krefter, og muligens bidro det til at han måtte tåle to strafferunder på stående.

Til slutt ble han nummer seks, slått med kun 23,4 sekunder av lillebror.

– Jeg skal ikke bli bortskjemt, men jeg er litt skuffet. Jeg hadde et perfekt løpsopplegg med bra skyting, og deretter fikk jeg ryggen til Johannes. Det var opplegg for smash, men jeg bommet på ballen. Litt surt, sa han.

– Det ble samtidig en deilig Bø-dag med Johannes som vinner, så det får vi være fornøyd med, tilføyde han.

Sterk Dale

Det var i det hele tatt ikke mye å utsette på den norske laginnsatsen i Hochfilzen. Johannes Dale har tatt verdenscupen med storm denne sesongen. Fredag ble det 11.-plass i Østerrike.

Romerikingen var i mål slått med 40,9 sekunder av lagkameraten på toppen av seierspallen. Han nøyde seg med én strafferunde på sprinten.

Erlend Bjøntegaard skjøt to fulle hus, men farten i langrennssporet var ikke helt som for de beste. I mål ble det 15. plass, slått med 47,6 sekunder av teten.

Vetle Sjåstad Christiansen lå på 21. plass da 70 løpere hadde gått i mål.