Kilde leder verdenscupen i alpint sammenlagt etter bragd i Italia

Aleksander Aamodt Kilde ledet etter super-G-delen av superkombinasjonen i Bormio, men endte på 2.-plass. Med det overtok han ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

Aleksander Aamodt Kilde leverte et sterkt super-G-renn i søndagens superkombinasjon, men måtte ta til takke med en 2.-plass totalt. Foto: Foto: Alessandro Trovati / AP / NTB scanpix

Aleksander Aamodt Kilde fikk en god start på superkombinasjonen med ledelse i super-G. Nordmannen var tre hundredeler foran Dominik Paris som vant utforrennene fredag og lørdag.

Paris floppet totalt i slalåmen, som ikke er han sterkeste side. Han kjørte over seks sekunder svakere enn Kilde, som gjorde en god slalåmomgang.

Det så ut som om Kilde kunne vinne for første gang siden 15. desember i fjor, men Alexis Pinturault kom som en kule fra 12.-plass og var 0,51 sekunder foran nordmannen i mål.

Leder verdenscupen

Likevel ble det en oppløftende 2.-plass for Kilde, som kom seg på pallen etter to 4.-plasser tidligere denne helgen i Bormio. Det er også samme plassering som han fikk i super-G-rennet i Bormio for akkurat ett år siden.

– Det har vært noen utrolige uker i det siste. Jeg har fått mange svar nå. Det var utrolig gøy å ta med seg en pallplass her fra superkombien. Jeg var nære de andre dagene, så det var godt i dag. Jeg er superhappy, sa Kilde til NTB etter annenplassen, mens han ble avbrutt av Kjetil Jansrud, som gratulerte landsmannen.

Søndagens 2.-plass gjør at Kilde nå leder verdenscupen sammenlagt, 20 poeng foran Dominik Paris.

– Det er et stort mål for meg å vinne sammenlagt. Det har alltid vært drømmen. Jeg vet at Henrik Kristoffersen, Pinturault, Paris og mange flere som også er der. Men jeg skal få ballen til å rulle videre, så får vi se hva det blir til, sa Kilde.

Jansrud nummer ti

Kjetil Jansrud slet med å få flyt i kjøringen i både super-G-rennet og slalåmen. Han kjørte seg likevel opp åtte plasser fra super-G-delen og ble nummer ti.

– Jeg er veldig glad for at det er over i Bormio. Det er ikke min favoritt, men det er lett å si etter det er ferdig. Det er vanskelig, isete og urolig. Men slalåmen i dag var veldig, veldig oppløftende, sa Jansrud til NTB.

Rasmus Windingstad lå som nummer 24 før slalåmen, men kjørte ut. Adrian Smiseth Sejersted kjørte ut i super-G-rennet tidlig etter å ha bommet på en port.

