Jesus-dobbel avgjorde – Ancelotti tapte for første gang med Everton

To mål av Gabriel Jesus sørget for at Manchester City påførte Carlo Ancelotti sitt første tap som Everton-manager.

Gabriel Jesus scoret begge målene da City vant 2–1 onsdag.

Manchester City – Everton 2–1

Brasilianeren scoret to mål etter pause, ett med høyre- og ett med venstrebeinet, og fikset med det tre poeng for Manchester City.

Etter to strake seirer som Everton-sjef, kom onsdag Ancelottis første nedtur. For til tross for at Richarlison reduserte for gjestene snaue 20 minutter før slutt, måtte de reise tomhendt hjem fra Liverpool.

City er nummer tre i Premier League, elleve poeng bak serieleder Liverpool. I tillegg har de røde to kamper til gode.

Carlo Ancelotti måtte se sitt Everton tape onsdag.

VAR-annullering

Etter et snaut kvarter trodde Phil Foden at han hadde sendt hjemmelaget i føringen. Han satte ballen i nettet på bakre stolpe, men 19-åringen ble fratatt scoringen etter bruk av VAR. Riyad Mahrez var nemlig i offside i oppbyggingen til målet.

Fra tribunen kunne man høre supporterne synge negativt om videodømming.

Annulleringen var et av få høydepunkter før pause i Manchester City slet med å spille seg gjennom et kompakt Everton-forsvar. Riktignok hadde Mahrez to farlig forsøk, men han klarte ikke å sette gjestenes keeper på noen store prøver.

Séamus Coleman hadde en fin mulighet for Everton tidlig i oppgjøret, men avslutningen fra skrått hold ble reddet av Claudio Bravo.

Supporterne viste sin misnøye med VAR.

Jesus-dobbel

Seks minutter etter pause tok City ledelsen. Ilkay Gündogan spilte ballen til Jesus. Fra cirka 16 meter plasserte brasilianeren bort i det lengste hjørnet. En flott scoring av spissen.

Sju minutter senere satte Jesus inn sitt andre for dagen. Han ble spilt fri av Mahrez og banket inn 2–0 i det nærmeste hjørnet.

Da så kampen ut til å være punktert, men 19 minutter før slutt rotet City det skikkelig til. Bravo spilte en pasning rett i beina på en Everton-spiller, og ballen endte hos Theo Walcott på høyresiden. Han la inn på bakre stolpe der Richarlison enkelt fikk sette inn reduseringen.

Da våknet kampen for alvor til liv i Manchester. Moise Kean var nære å utligne for Everton med et spektakulært saksespark, mens Jesus bare var centimeter unna sitt hat trick i den andre enden.

David Moyes fikk en god start i West Ham.

Drømmestart for Moyes

David Moyes fikk en glimrende start i sitt comeback som West Ham-manager. Han ble ansatt søndag, to dager senere sprudlet London-laget og vant 4–0 over Bournemouth.

Mark Noble x2, Sebastian Haller og Felipe Anderson scoret for West Ham.

Med seieren er laget på 16.-plass i Premier League.

Bournemouth måtte klare seg uten en skadet Joshua King. Nordmannens klubb sliter tungt om dagen og på 18.-plass i ligaen.

Sliter gjør også Alexander Tettey og Norwich. Onsdag spilte de 1–1 hjemme mot Crystal Palace. Norwich ledet 1–0, men seieren glapp fem minutter før slutt. Tetteys klubb ligger sist i Premier League.

