Klæbo skal trene sammen med sprintrival

Det opplyser Pellegrino overfor NRK. Det er første gang duoen trener sammen, noe som er blitt organisert av skiforbundene i Norge og Italia.

– Det vil bli en strålende mulighet for meg, men kanskje også for ham for å få litt erfaring fra gamle Pellegrino, sier den 28 år gamle italieneren til kanalen.

De tre siste sesongene har Klæbo og Pellegrino kjempet om seieren i sprintcupen i verdenscupen, men italieneren har måttet se seg slått av trønderen. De to forrige sesong vant Klæbo også verdenscupen sammenlagt.

Pellegrino gikk til topps i lørdagens rulleskisprint i Sandnes da 22-årige Klæbo ikke stilte til start. Italieneren setter seg derimot ikke på første fly sørover etter seieren.

– Frem til vinteren har jeg en lang periode i Norge. Jeg blir her en måned i Sandnes og Trondheim, opplyser han.