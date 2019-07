Dana Cup direkte kl. 14.35: Se Vidar mot Staal i juniorkvartfinalen

For tredje året på rad møtes Vidar og Staal Jørpeland i kvartfinalen i Dana Cup. Kan Staal-guttene endelig få sin revansje?

Svaret får vi klokken 14.35.

Stig Nilssen

Vidar har vunnet de to foregående oppgjørene - to dramatiske kamper. I dag møtes de to lagene igjen.

Se kampen her: