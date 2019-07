Nordmannen fikk nok en gang tillit fra start i den offensive midtbanerollen bak det svenske stjerneskuddet Alexander Isak.

Ødegaard og resten av startelleveren ble byttet ut til pause.

20-åringen hadde en fin start på kampen med flere fine involveringer, men forsvant gradvis ut av oppgjøret.

AMAIA ZABALO / BILDBYRÅN

Isak-sjanser

Real Sociedad spilte seg til to-tre enorme muligheter tidlig, hvor Ødegaard var tredje sist på ballen ved en anledning. Svenske Isak brant tre store sjanser, mens kantspilleren Portu ikke fikk uttelling på sin enorme mulighet.

Gjestene Racing Santander spilte seg mer og mer inn i kampen, og det var absolutt ikke ufortjent at de tok ledelsen etter 38 minutter. Cesar Diaz var til slutt mannen som kunne sette ballen i det åpne målet.

Brasilianske Willian José fikk en enorm mulighet til å utligne drøye 20 minutter før slutt, men Santander-forsvaret sto imot. Like etter satt ballen i mål for Sociedad, men hodestøtet til Diego Llorente ble avvinket for det som så ut til å være en tvilsom offside.

Dermed holdt den 21 år gamle sønnen til Zinédine Zidane, Luca Zidane, nullen for Racing Santander. Han er i likhet med Ødegaard på utlån fra Real Madrid.

God debut

For sju dager siden gjorde Ødegaard en god debut for Real Sociedad da han vartet opp med en lekker målgivende allerede etter 14 minutter. Aihen Muñoz kunne enkelt sette inn 1-0 mot motstanderlaget fra nivå fire i Spania i kampen de til slutt vant 5-0.

Real Sociedad fortsetter oppkjøringen til ny sesong med to kamper mot engelsk motstand. Kommende fredag møter de Nottingham Forest, mens Millwall venter dagen etter. 3. august møter de Premier League-laget Watford.

Ødegaard og lagkameratene serieåpner borte på Mestalla mot Valencia 17. august.