Salah kan miste seriestarten neste sesong

Det egyptiske fotballforbundet ønsker å ha med Mohamed Salah til OL i Tokyo. Dersom det skjer, mister Liverpool-stjernen serieåpningen neste sesong.

Blir Mohamed Salah å se i OL med Egypt? Foto: CORINNA KERN, REUTERS / NTB SCANPIX

OL-finalen i fotball spilles nemlig den samme dag som Premier League-sesongen begynner, 8. august. Det skriver flere britiske medier torsdag, blant annet BBC.

I OL reiser man med et U23-landslag, med tre spillere over 23 år. Den egyptiske treneren Shawky Gharib ønsker å ha med seg sin superstjerne til de olympiske lekene i Tokyo.

– Salah er en av de tre beste spillerne i verden, og alle lag ønsker å ha en spiller med hans kvaliteter og ferdigheter. Jeg har tatt ut Salah i en bruttotropp på 50 spillere, mens 18 av de reiser til Tokyo. Troppen sendes inn i juni, sier Gharib ifølge Sky Sports.

Liverpool-trener Jürgen Klopp har tidligere ikke vært særlig begeistret over å miste spillere til internasjonale mesterskap. I januar sa han at det var en katastrofe at Mohamed Salah, Sadio Mané og Naby Keita blir borte over en lengre periode neste sesong siden afrikamesterskapet arrangeres midt i Premier League-sesongen.

Gharib er klar på at det er Klopp og Liverpool som tar den siste beslutningen på om Salah får representere landet sitt eller ikke.

– Salahs deltakelse i Tokyo er en beslutning som tas av Salah, Liverpool og Klopp, sier treneren.

Salahs agent Ramy Abbas sier at spilleren selv ikke har bestemt seg enda.

