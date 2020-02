USAs fotballstjerner anklager eget forbund for kjønnsdiskriminering: Krever 615 millioner

Spillere på USAs suksessrike kvinnelandslag i fotball krever landets fotballforbund for 615 millioner kroner i erstatning for kjønnsdiskriminering.

Det er harde tak mellom fotballstjernen Megan Rapinoe (med pokalen) og USAs fotballforbund. Kvinnelandslaget har saksøkt forbundet med krav om 66 millioner dollar i erstatning for kjønnsdiskriminering. Foto: Francisco Seco / AP

NTB-AP

Søksmålet mot USAs fotballforbund ble levert på kvinnedagen 8. mars i fjor og har vært kjent lenge, men summen som kreves i erstatning kom frem i papirer levert torsdag til en lokal rett i Los Angeles der saken skal opp til behandling med start 5. mai. Kravet er på 66 millioner dollar.

Spillerne saksøkte forbundet med påstand om institusjonell kjønnsdiskriminering blant annet gjennom ulik lønn for spillernes på landslagene for menn og kvinner.

Erstatningskravet er kommet frem gjennom beregninger utført av et konsulentfirma på vegne av spillerne som står bak søksmålet.

– Kvinnelandslaget har en annen lønnsstruktur fordi spillerne ba om og forhandlet frem en helt annen avtale enn mennenes landslag. De ble tilbudt, men avviste, en lignende kompensasjon for spilte kamper som mennene har, hevder forbundet i en uttalelse.

Ulike versjoner

– Kvinnene foretrakk en avtale som gir betydelige goder mennene ikke har, inkludert garantert grunnlønn, helseforsikring, betalt barnepass, barselpermisjon og pensjonsavtale.

Molly Levinson, som er talskvinne for saksøkerne, motsier forbundets versjon.

– I de siste forhandlingene om lønnsavtale fremholdt forbundet gjentatte ganger at lik lønn ikke var et alternativ uansett hvilken struktur avtalen har. Kjernen er at kvinnene ble tilbudt mindre lønn enn mennene. Dette er definisjonen på kjønnsdiskriminering, og selvsagt ble forslaget avvist, sier hun.

Søksmålet har fått stor oppmerksomhet. Da USA i fjor sommer vant VM-finalen i Frankrike, ropte tilhengerne «equal pay! Equal pay!» (likelønn).

Markedsrealiteter

Ifølge Megan Rapinoe, som i fjor ble kåret til årets spiller i verden, hevdet en av forbundets representanter i de forrige lønnsforhandlingene at «markedsrealitetene er slik at kvinnene ikke fortjener samme lønn som mennene».

USSF peker i saksdokumenter på at forbundet fikk 9 millioner dollar fra Fifa da landslaget menn tok seg til cupspillet i VM i 2014, mot 4 millioner dollar da kvinnene vant hele VM i fjor.

Mens Danmarks kvinnelandslag en periode streiket som ledd i lønnstvist med sitt forbund, spiller USAs kvinner videre. Nylig vant de enkelt OL-kvalifiseringen for Concacaf-regionen.

Norges Fotballforbund var først i verden med å innføre likelønn for landslagene i fotball for menn og kvinner. Det ble gjort gjennom en avtale signert i desember 2017.