Praktscoring fra Solskjærs utskjelte stjerne. Nå nærmer United seg Champions League.

Ole Gunnar Solskjær fikk en etterlengtet opptur søndag ettermiddag.

Anthony Martial har fått mye kritikk denne sesongen. Nå har han scoret i tre kamper på rad. Foto: LEE SMITH / REUTERS

Manchester United-Watford 3–0

Kritikken har tidvis haglet mot Manchester United og Ole Gunnar Solskjær denne sesongen. Grunnen til det har vært enkel. Laget har samlet uvanlig få poeng til dem å være. Tidvis har fangsten vært den dårligste på to-tre tiår.

En tilværelse rundt midten av tabellen er langt under det som forventes i klubben med det tredje største budsjettet i verden.

Mandag spilte de røde det som på mange måter var en skjebnekamp mot Chelsea i London. Med tap der ville det sett mørkt ut med tanke på spill i Champions League neste sesong.

United vant, og søndag tok de tre nye poeng mot Watford. Akkurat det skulle nesten bare mangle, vil nok mange hevde. Gjestene lå nest sist på tabellen, men i det motsatte oppgjøret tidligere i sesongen var det laget fra London som tok de tre poengene.

Den fadesen unngikk Solskjær denne gangen.

– Det var en veldig god seier. Vi har holdt nullen og vunnet to ganger, sa Solskjær etter kampen.

Med seieren er United nå oppe på femteplass. Den kan gi Champions League-spill neste sesong. Det skjer hvis utestengelsen av Manchester City opprettholdes. Det er uansett ikke mer enn tre poeng frem til Chelsea på fjerdeplass.

Kvalifisering til den gjeveste klubbturneringen i verden vil trolig være nok til at Solskjærs første hele sesong i drømmejobben blir stemplet som «godkjent».

Ole Gunnar Solskjær og nysignerte Odion Ighalo. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Old Traffords nye helt

Det var i det hele tatt en rekke ting å glede seg over. Nysigneringen Bruno Fernandes har tatt Old Trafford med storm etter den lenge varslede overgangen fra Portugal.

Han var involvert i alle de tre scoringene.

– Det er en slik dag alle spillere ønsker å ha. Jeg heldig som scoret i dag og at vi vant kampen, sier han i et TV-intervju etter kampen.

Han legger ikke skjul på at kvalifisering til Champions League er viktig.

– Alle vet at det er det vi ønsker. Jeg er her for å hjelpe laget å klare det, sier Ferndandes.

Fakta Manchester Uniteds fem neste kamper 27. februar: Brugge (hjemme i Europaligaen) 1. mars: Everton (borte i ligaen) 5. mars: Derby (borte i FA-cupen) 8. mars: Manchester City (hjemme i ligaen) 15. mars: Tottenham (borte i ligaen)

Tre minutter før pause sørget han for å styrke aksjene sine hos fansen med enda noen prosent. Først ble han lagt i bakken av keeper Ben Foster og skaffet straffe. Så gikk han frem og satte det i mål selv.

Like før han skjøt la han inn et hopp, en signatur han også har vist frem i lignende situasjoner tidligere. Det førte iallfall til at Foster kastet seg tidlig den ene veien, og da var det bare for Fernandes å trille ballen motsatt vei.

Solskjær var fornøyd med sin nye playmaker.

– Han har kommet inn og gitt alle en boost. Han vil styre spillet. Nå kommer det noen store kamper fremover, sa Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær fikk mye å smile for. Foto: LEE SMITH / REUTERS

En spiller som har fått sin del med kritikk denne sesongen er franske Anthony Martial. På mange måter er angriperen blitt stående som et symbol på mye av det som er galt med United-laget. Han har slitt med å leve opp til de store forventningene prislappen på over en halv milliard kroner førte med seg.

I skadefraværet til Marcus Rashford må han bære en ekstra stor del av den offensive byrden.

Denne ettermiddagen viste han seg imidlertid fra sin aller beste side. Den andre omgangen var 13 minutter gammel han ble spilt gjennom av Fernandes.

Den første avslutningen ble reddet, men da han fikk sjansen på ny hentet han frem en utsøkt lobb som snek seg over skulderen til Foster. Det var rett og slett en praktscoring, og det var dessuten tredje kampen på rad han fant veien til mål.

Var-hjelp til Solskjær

Da hadde Watford fått annullert en scoring fem minuttet tidligere, etter at videodommerne så at ballen traff overarmen til Craig Dawson like før Troy Deeney scoret. Dermed ble målet underkjent.

Tenåringen Mason Greenwood ville også vise at han kan score fine mål. Med ett kvarter igjen på klokken tok han tak og førte ballen over halve banen. Han spilte den til Fernandes, som returnerte den til sin helt umarkerte lagkamerat.

Greenwood gjorde det eneste rette og klinket til fra rundt 20 meter. Ballen smalt i undersiden av tverrliggeren helt oppe ved krysset, før den fulgte nettet bak i målet ned mot gresset.