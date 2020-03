– Barna trenger oss mer enn noen gang. Det er utrolig kjedelig at vi ikke får gjort noe for dem.

Over hele Oslo står idrettsanlegg tomme. Holmlia-leder Aram Meradi skulle så inderlig gjerne hatt et tilbud til ungdommene.

Holmlia-leder Aram Meradi mener idrettslaget fint kunne ha arrangert noe for barn og ungdom og samtidig tatt hensyn til smittevernreglene. Foto: Signe Dons

Det er egentlig den tiden på året da vinteridrettene skal sette punktum og alle sommeridrettene endelig sette ordentlig i gang. Men i stedet for skirenn på påskeføre og første serierunde på grønt kunstgress, har kampen mot koronaviruset satt en effektiv stopp for alle kamper på ulike idrettsbaner.

Samtidig er skolene stengt. Mange barn og unge har mistet de viktigste holdepunktene i hverdagen.

– Barna trenger oss mer enn noen gang. Det er utrolig kjedelig at vi ikke får gjort noe for dem, sier Aram Meradi, daglig leder i Holmlia Sportsklubb.

Dette møter deg i døren på Holmlias klubbhus nå. Foto: Signe Dons

Idrettslaget helt sør i Oslo har det som klubber og lag i hele hovedstaden. Det viktigste er å rette seg etter retningslinjene og bidra i kampen mot smitte.

Samtidig:

– Vi skulle gjerne tilbudt dem noe. Vi ser at ungdommene går frem og tilbake og sparker stein. De er ute, uansett om de får drive med noe organisert eller ikke, sier Meradi.

Tryggere med trenere

Meradi tror det ville vært fullt mulig for sportsklubben å legge til rette for organisert aktivitet – også innenfor de smittevernsreglene som gjelder.

– Fysisk kontakt er ikke en nødvendighet i fotball. Du kan trene fire og fire på en stor bane med nok avstand. Det er også øvelser du kan gjøre i håndballen, sier Meradi.

Aram Meradi er daglig leder i Holmlia Sportsklubb. Foto: Signe Dons

Han tror trenere kan bidra til at smittereglene blir opprettholdt i lek og aktivitet. Organisert trening med mindre puljer kan være tryggere, tror han.

Meradi mener idrett er spesielt viktig for de unge som ikke har det så bra hjemme.

– Det ville vært positivt for dem som nå ikke får den oppfølgingen de vanligvis får på skolen, og som de ikke får hjemme. Nå må de være innenfor husets vegger nesten hele dagen, sier han.

Hva er best for de unge?

Magne Brekke i Oslo idrettskrets sier det er full enighet i idretten om å følge smitteverntiltakene nøye.

Magne Brekke (t.v.) i Oslo idrettskrets mener idretten kan spille en viktig rolle i tiden vi er inne i nå. Foto: Olav Olsen

Samtidig skulle han ønske at idretten hadde blitt utfordret på hva de kan skape av aktivitet, innenfor de smittevernreglene som gjelder.

Han er tydelig på at Norge klarer seg fint med en måned uten fotball.

– Men hva er best for barn og unge i Oslo? spør han.

En av idrettens viktigste oppgaver er å skape tilhørighet for den gruppen. Utfordringen er ekstra stor i deler av hovedstaden.

– Hvis idretten må være stengt lenge, så er det en dårlig løsning, sier Brekke.

Både Fotball- og Idrettsforbundet har bedt Helsedirektoratet om en klargjøring på hvilke retningslinjer som gjelder for organisert og uorganisert trening og aktivitet innenfor smittevernsreglene.

Det er stille på idrettsanlegget på Holmlia, sør i Oslo. Foto: Signe Dons

Nå har det vært opp til kommunene å avgjøre om for eksempel fotballbaner skal være stengt eller ikke. Ulik praksis har skapt frustrasjon og usikkerhet landet rundt.

Brekke peker på påskeferien som straks står for tur. Mange flere enn vanlig vil være i byen, i og med at det ikke er lov å reise på hytter eller anbefalt å dra til utlandet. Brekke mener idrettslagene kunne fylt en viktig rolle.

– Vi har 100 kunstgressbaner. Der kan du ha 3–4000 barn aktive samtidig. Idretten kunne lagt til rette for 10 timer med aktivitet hver dag, sier han.

Kommunen venter på avklaring

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) sier at forbudet mot organisert idrett er nasjonalt. Oslo kommune kan ikke lempe på de reglene. Samtidig avventer hun klargjøringen fra Helsedirektoratet.

Kommunen har tydeliggjort reglene for fellesområdene i hovedstaden, det være seg marka, parker og idrettsanlegg. Det er ikke lov med grupper på mer enn fem personer, og alle må holde avstand til hverandre.

– I Oslo brukes alle uteområdene og byrommene veldig aktivt. Vi kan ikke bare be folk om å spille fotball i hagen. Det er mye større press på fellesarealene hos oss. Den nasjonale avklaringen er kanskje enda viktigere hos oss, sier hun.

Rina Mariann Hansen har satt i gang bygging av mange fotballbaner og idrettsanlegg i Oslo. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Travel bypåske

Hansen regner med det blir enda flere i Oslo denne påsken enn hva som er normalen. Hun håper derfor at svaret fra direktoratet kommer i løpet av denne uken.

– Vi vet at idretten betyr mye for barn og unge over hele byen. Der opplever de mestring og fellesskap, som er et annet enn det de har på skolen, sier Hansen.

Hun legger til at det uansett er uaktuelt å legge til rette for aktivitet som fører til store ansamlinger av mennesker eller at folk må reise på tvers av byen for å komme seg på trening.

Planlegger for sommeren

Einar Eide-Fredriksen i Heming IL synes også det er veldig leit at barn og unge ikke kan samles til trening.

Idrettslaget er et av de største i hovedstaden. Planleggingen er nå i full gang, så de er klare den dagen forbudet mot organisert idrett oppheves.

– Om det åpnes for aktivitet utendørs, i mindre grupper med de samme personene, så er vi klare, sier han.

De ser også for seg en sommer hvor mange flere enn vanlig vil være hjemme i hele ferien på grunn av reiserestriksjoner eller en trangere familieøkonomi. Da vil idrettslaget gjerne stå klar med et godt tilbud.