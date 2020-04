Han blir assistenttrener i Sola

Kjetil Aanestad (33) går inn i trenerteamet til Sola Håndball.

Kjetil Aanestad (nummer 3) i aksjon for Elverum i NM-finalen i 2009. Foto: Jon-Michael Josefsen / NTB Scanpix

33-åringen har lang fartstid som håndballspiller, og går inn i Sola Håndballs trenerteam sammen med den nye hovedtreneren Steffen Stormo Stegavik og Ole André Lerang.

Jærbuen har signert en kontrakt ut de to neste sesongene, melder Sola på sitt nettsted.

Merittert

Aanestad startet sin håndballkarriere i Varhaug, og var også med på å spille Nærbø opp til eliteserien i 2008/09-sesongen.

Etter å ha levert solid for Nærbø på øverste nivå, gikk ferden videre til Elverum, hvor han ble lagkamerat med Stegavik. Her sanket Aanestad mye sølvtøy - blant annet et seriegull, et NM-gull og fire sluttspillgull. Høyrevingen spilte også Europa-håndball under perioden i Elverum.

Etter seks sesonger i Elverum måtte Aanestad legge opp på grunn av skader. Han flyttet tilbake til Nærbø med familien, og har blant annet vært trener for Varhaug etter at han la opp i 2015.

Sola skulle egentlig ut i kvalikspill etter forrige sesong, men beholdt plassen i eliteserien da Håndballforbundet måtte avlyse resten av sesongen på grunn av koronasituasjonen.

Flere forandringer

Det blir store forandringer i Sola-troppen foran neste sesong. I tillegg til at Stegavik er ny hovedtrener i klubben, blir det flere endringer på spillersiden.

Kimberley Ewanovich-Bleivik og Oda Aasheim legger opp, mens Mina Mjærum, Sofie Svarrer Hansen og Mette Brandt Nilsen er ferdige i klubben.

Mia Humborstad Westgaard (Kongsvinger), Esmeralda Fetahovic (Lugi) og Kristiane Knutsen (Follo) er hentet inn.

Solas største profil, Camilla Herrem, har signert en ny toårskontrakt med klubben. I tillegg blir også storscorer Malin Holta værende, selv om hun har fått tilbud fra utenlandske klubber.

Sola har for tiden permittert alle spillere og trenere 100 prosent, mens daglig leder og markedssjef er permittert 70 prosent.