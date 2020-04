Regjeringsdokument: Eliteserien utsatt – igjen

All idrett som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand, utsettes til 15. juni. Det kommer frem i et internt regjeringsdokument.

Rosenborg feirer en scoring mot Vålerenga forrige sesong. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

I utgangspunktet håpet man på å starte opp Eliteserien i fotball helgen 23.–24. mai.

Et internt regjeringsdokument som Aftenposten har fått tilgang til, viser at det nå blir umulig.

Skrivet, som er feilsendt til Aftenposten, er titulert «budskapsplattform» og er oppdatert av helseminister Bent Høie (H) sent mandag kveld, 6. april.

Det er ikke bekreftet at utkastet er endelig, men i dokumentet står det følgende:

«Forbudet for kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni. Det skal da gjøres en ny vurdering. Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.»

Dette vil dermed bety at Eliteserien i fotball og en rekke andre idretter må utsettes ytterligere.

Erna Solberg og regjeringen skal etter planen legge frem de nye nasjonale tiltakene på en pressekonferanse tirsdag fra klokken 16.00.

– Ser på alle muligheter

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Tidligere tirsdag var vi i kontakt med Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement. Han forteller at forbundet har diskutert ulike scenarioer de siste dagene.

– Vi har sett på alle muligheter for å ha oppstart i slutten av mai, 1. juni, 15. juni, 1. juli. For å få en god og oversiktlig plan over dette her er vi avhengig av å se hva Uefa gjør med alle sine datoer utover høsten. Per nå vet vi egentlig veldig lite, sier Pedersen.

Etter planen skal NFF, Norsk Toppfotball (NTF) og TV-rettighetshaver møtes etter statsminister Solbergs pressekonferanse. Der skal eliteseriestarten være et tema.

– Blir det lov til å ha aktiviteter? Hva skjer med reiser? Det er så mange ting som vil spille inn her og påvirke fotballkamper. Det er veldig prematurt. Vi har jobbet med ulike løsninger, men det er løse og mange tråer. Når vi nærmer oss noe må vi se eksakt på hva vi kan greie å få ut av 2020-sesongen, forteller Pedersen

Serbia-kampen kan utsettes ytterligere

Før spredningen av koronaviruset skulle Norge etter planen møte Serbia i mars til en viktig play off-kamp. Vinneren av kampen skulle møte vinneren av Skottland og Island om en EM-billett til sommeren.

Da sluttspillet til slutt ble utsatt til neste år, ble det samtidig antydet at Serbia-kampen skulle spilles første uken i juni. Det betyr at kampen muligens må utsettes ytterligere.

Norge skulle også etter planen møte Slovakia til treningskamp hjemme på Ullevaal stadion 6. juni.