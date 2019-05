Helland benket mot Brann

Med Nicklas Bendtner og Erik Botheim utenfor kamptroppen, var Alexander Søderlund det eneste reelle spissalternativet i bortekampen mot Brann søndag kveld.

Dermed får spissen muligheten til å score i sin andre seriekamp på rad, etter at han åpnet målkontoen i hjemmekampen mot Mjøndalen sist.

Det var Søderlunds første seriemål siden 7. oktober i fjor, og RBK-trener Eirik Horneland håper nok på en aldri så liten ketchupeffekt fra veteranen.

For Rosenborg står med fattige ni poeng på de ni første seriekampene, og det gir foreløpig bunnstrid for et Rosenborg-lag som står med fire seriegull på rad. Prestasjonene så langt har gjort at tidligere Ranheim-spiller, nå Brann, Kristoffer Løkberg, har sagt til Adresseavisen at Rosenborg ikke er en gullkandidat i årets eliteserie.

– Og de tankene bør de kanskje legge fra seg selv også, tror jeg, sa han etter Branns trening fredag.

Brann har tre ligaseire på rad, og har hengt seg på i tittelkampen. Brann ligger 8 poeng foran Rosenborg, og dermed har hjemmelaget fått favorittstempelet av oddssetterne foran søndagens storkamp på Brann Stadion.

Da er det nok godt for Horneland at Anders Trondsen, Anders Ågnes Konradsen og David Akintola alle er meldt frisk til kamptroppen, og de to sistnevnte er sogar å finne i startoppstillingen.

David Akintola tar den ene kanten, mens Yann-Erik de Lanlay tar den andre. Det betyr at Pål André Helland må ta plass på benken fra start i Bergen. Der sitter også Anders Trondsen og Samuel Adegbenro, så Eirik Horneland har et visst skyts å sette inn om det skulle butte.

Slik starter RBK (4–3–3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Ågnes Konradsen – David Akintola, Alexander Søderlund, Yann-Erik de Lanlay

Benken: Arild Østbø, Gustav Valsvik, Djordje Denic, Pål André Helland, Anders Trondsen, Emil Konradsen Ceide og Samuel Adegbenro