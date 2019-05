Vipers-talent kobles til verdens største klubb. Dette sier hun selv

BUDAPEST: – Det har vært flere spekulasjoner, så det er ikke helt nytt for meg egentlig. Jeg prøver ikke å ha fokus på det, og jeg vil ikke si at det påvirker meg foran i morgen. Bortsett fra at det er hyggelig hvis adnre klubber vil ha meg sier Henny Reistad til Fædrelandsvennen i Budapest.

Som dagen før Vipers skal spille Final 4, må svare på rykter om at lørdagens motstander skal være interessert i å hente henne.

Fredag meldte TV 2 at verdens største håndballklubb Györ skal være interessert i Vipers-talentet. 20-åringen har storspilt i den rosa drakten i Europa denne sesongen, og har vakt oppsikt hos den ungarske storklubben, ifølge TV 2.

På spørsmål om sin egen framtid svarer hun følgende:

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan ting er her, så jeg ser for meg å være her noen år til iallfall, sier Reistad.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad

– Det spiller ingen rolle. Den snusingen har vært der helt siden i sommer, så det er vi kjent med. Det er en kontinuerlig prosess hvor spillere er interessante, og heldigvis er de det. Hadde de ikke vært interessante, hadde vi ikke vært gode nok. Så det tar jeg med stor ro, sier Gjekstad til Fædrelandsvennen.

