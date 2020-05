Medier: Grønt lys for oppstart i tysk fotball i mai – ligaen får selv bestemme dato

Den tyske regjeringen har gitt tillatelse til at tysk Bundesliga kan gjenoppta kampaktiviteten tidligst 15. mai.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Erling Braut Haaland og tysk fotball kan snart være tilbake i kampaktivitet. Foto: Peter Steffen / DPA

NTB

En rekke medier rapporterer at statsminister Angela Merkel og lederne for de 16 tyske delstatene enige om at Bundesliga skal starte i andre halvdel av mai. Bild er blant avisene som melder dette.

Bundesliga skal ha fått muligheten til å velge mellom 15. og 22. mai for restart av ligaen. Andre journalister som følger ligaen tett skriver at også 29. mai er en mulighet.

Hvis man faktisk klarer å få startet ligaen, vil det hele selvfølgelig foregå for tomme tribuner.

Fotballen i Tyskland har jobbet på spreng for å legge forholdene til rette for å kunne gjenoppta kampaktiviteten i midten av mai.

Les også Fotballstjerne vakte avsky med skandalevideo. Nå beklager han overfor norske lagkamerater.

(©NTB)