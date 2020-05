Slik blir seriestarten i Eliteserien

Det blir mange lokaloppgjør i de seks første kampene av Eliteserien.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det blir mange «kortreiste» kamper i starten av sesongen. Her fra Brann-Viking i 2019. Foto: Ørjan Deisz

Torsdag ble det klart at Eliteserien skal starte opp igjen i midten av juni. Ennå er ikke terminlisten for hele serien klar, men de første rundene er satt opp, og det blir «kortreiste» kamper de første seks serierundene.

– Det som ble bestemt i dag, er at den opprinnelige planen legges i skuffen, og at vi har kortreiste kamper de første seks rundene, sier direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball.

Les også Toppfotballen får spille kamper igjen fra juni: Slik er endringene for idretten

Det betyr at lag som Viking, Brann og FK Haugesund trolig møtes i løpet av de første ukene med seriefotball. I Møre og Romsdal kan folk se frem til kamper mellom Molde, Kristiansund og Aalesund.

– Når blir resten av serieoppsettet klart?

– Vi jobber for å sette opp resten av kampene, og 16. mai håper vi å lansere en spilleplan. Det er ikke tvil om at samfunnet åpner opp og at vi kan feriere i vårt eget land. 16. juni er det sikkert mulig også for fotballspillere å fly mellom nord og sør, men vi vil være trygge og ha en enkel logistikk rundt det, sier Øverland.