Det internasjonale friidrettsforbundet åpner for å flytte VM til 2022

Det internasjonale friidrettsforbundet applauderer avgjørelsen om å utsette Tokyo-OL, selv om det betyr at neste års friidretts-VM må flyttes.

Det internasjonale friidrettsforbundet, her ved president Sebastian Coe, applauderer avgjørelsen om å utsette OL og er villig til å flytte sitt eget VM fra den oppsatte datoen neste sommer. Foto: Martti Kainulainen, Lehtikuva / NTB scanpix

VM i Eugene i den amerikanske delstaten Oregon skal etter planen avvikles i tiden 6. til 15. august neste år, men kan som følge av OL-utsettelsen bli skjøvet til 2022.

– Vi ønsker avgjørelsen om OL-utsettelse velkommen. Det er dette utøverne ønsker, og vi mener at avgjørelsen vil gi alle utøvere, funksjonærer og frivillige ro og trygghet i disse usikre tider, heter det i en uttalelse fra World Athletics.

Forbundets president Sebastian Coe sendte så sent som mandag et brev til IOC med bønn om utsettelse av Tokyo-lekene.

Forbundet gjør det klart at det er rede til å samarbeide med IOC og andre idretter om plassering av Tokyo-OL på datoer og opplyser samtidig at arrangøren av friidretts-VM i Eugene neste år allerede er blitt kontaktet med tanke på flytting av mesterskapet.

– De har forsikret oss om at de vil jobbe med sine partnere og andre berørte for å sørge for at mesterskapet kan avvikles på andre datoer, eventuelt i 2022, står det.

World Athletics lover også å gjøre sitt for at utøverne får en ordentlig sesong i år, også med tanke på kvalifisering til neste års OL.

– Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å ta vare på og skape en utendørssesong i 2020, med senere start og avslutning enn vanlig, slik at utøverne, når de kan og det er trygt, får tilgang til stevner i alle regioner, står det i uttalelsen.