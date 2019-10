Flere hundre personer møtte opp for å få med seg avdukningen på Stadiontorget i Ibrahimovics hjemby.

– Det er et øyeblikk som føles uvirkelig. Det er helt klart en stor dag for meg, sa hovedpersonen selv under avdukningen.

– Etter 20 år med profesjonell fotball føler jeg at det er dette alt munner ut i: en statue, la han til på engelsk fra scenen.

Kunstneren Peter Linde står bak statuen. Den var egentlig tenkt å stå ved Friends Arena, den svenske nasjonalarenaen i Solna utenfor Stockholm, men Sveriges Fotballforbund ville at den i stedet skulle få en plass i Malmö.

– Dette er veldig følelsesladd. Jeg vil at hele verden skal se denne statuen, sa den svenske veteranspissen i møtet med pressen før avdukningen.

PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Frykter ikke vandalisme

I sommer har både Nilla Fischer og Caroline Seger opplevd å få sine statuer vandalisert. Zlatan Ibrahimovic er ikke urolig for at det samme skal skje ham.

– Nei, absolutt ikke. Jeg vet at folk kommer til å beskytte den. Vi har hele Rosengård til å beskytte den, sa 38-åringen til stor latter.

Han håper bronsestatuen vil inspirere andre.

– Den skal være et symbol for dem som ikke føler seg velkommen, og som ikke passer inn eller føler de ikke ser ut som alle andre. Kan jeg, så kan de. Jeg er ikke spesiell på noen måte, selv om jeg er best på det jeg gjør, sa Ibrahimovic.

PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Lang karriere

Zlatan-statuen er tre og en halv meter høy. Peter Linde, som jobbet med den i fire år, fikk klar beskjed om å gjøre den så stor som mulig.

– Det er for at hele verden kan se den, forklarte Ibrahimovic, som også la til dette om motivet av seg selv:

– Jeg spiser Sverige til frokost, Europa til lunsj og verden til middag. Det er slik beskriver statuen i alle fall.

Stjernespissen har hatt en innholdsrike karriere. I 2001 forlot han Malmö FF for å prøve seg som proff i Ajax. Det ble en stor suksess, og senere gikk veien til Juventus og deretter Inter i Serie A. Han hadde også en sesong i Barcelona, men vendte raskt tilbake til Italia. Denne gangen iførte han seg drakten for Milan.

Mellom 2012 og 2016 var svensken den store frontfiguren for storsatsingen i PSG. Ibrahimovic var i tillegg nesten to sesonger i Manchester United, men en kneskade ødela det som var en lovende start på tilværelsen i engelsk fotball. I mars 2018 ble kontrakten med United avsluttet, og etter det fikk ferden til Los Angeles Galaxy i USA

