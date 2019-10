Bjørndalen og Kina inngår samarbeid med Norge

Avtalen ble signert natt til torsdag og skal vare til og med OL i Beijing i 2022, melder NRK.

Avtalen innebærer at det kinesiske landslaget får benytte seg av noen av skiene til det som regnes som et av verdens beste smøreteam. Norge på sin side får godt betalt, og som et resultat av dette oppbemanner de fra 11 til 15 smørere.

– Ole Einar Bjørndalen tok kontakt med meg i sommer og lurte på om det var mulig å få til et samarbeid om smøring. Etter diskusjoner internt har vi kommet frem til denne løsningen, sier Norges smøresjef Tobias Dahl Fenre.

Han er videre tydelig på at Kina ikke vil få tilgang til Norges smøremetoder.

– Vi deler ikke kompetansen. Den blir i Norge. Vi ansetter norske smørere i det norske systemet, sier han til NRK.

Det var i september det ble klart at Bjørndalen og kona Darja Domratsjeva er ansatt som landslagstrenere for Kinas skiskyttere.

Bjørndalen skal være hovedtrener med ansvar for både kvinne- og herrelaget, mens Domratsjeva vil være dedikert til de kinesiske skiskytterkvinnene. Nordmennene Tobias Retvik Torgersen, Anders Bratli og Erik Bartlett Kulstad er også med i teamet.